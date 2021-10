Evangelische Kirche: Betroffene gesucht für Missbrauchsstudie

Eine neue Studie will Missbrauch und Gewalt in Einrichtungen der evangelischen Kirche untersuchen. In München wurde heute einer von fünf Teilbereichen vorgestellt. Zuständig ist dafür unter anderem das Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP).

Sicht der Betroffenen ist gefragt

Vor allem eine Botschaft haben die Studienmacher: Menschen, die in evangelischen Einrichtungen oder von Vertretern der evangelischen Kirche oder Diakonie Missbrauch und Gewalt erlebt haben, sollen sich melden. Die Teilstudie hat das Ziel, Missbrauch und Gewalt aus der Perspektive der Betroffenen zu rekonstruieren, so Helga Dill vom Forschungsinstitut IPP in München. Die Studie, sagt Helga Dill, soll das ganze Spektrum sexualisierter Gewalt und der Risikokonstellationen abbilden, denen Kinder und Erwachsene im Rahmen von Kirche, Seelsorge und Gemeindearbeit innerhalb der EKD ausgesetzt sind.

Betroffene als "Co-Forschende" eingebunden

Eine Besonderheit dieser Teilstudie: Mehrere Betroffene arbeiten als so genannte Co-Forschende mit. Sie waren bereits im Vorfeld beteiligt – etwa am Erstellen eines Fragebogens. Einer von ihnen ist Detlef Zander. Auch er appelliert an Betroffene, sich zu melden und ihre Geschichte zu erzählen, denn: "Ich sage ganz deutlich: Schweigen stärkt die Macht der Täterinnen und Täter", so Detlef Zander.

Seit einem ersten Aufruf im Sommer haben sich erst sieben Betroffene für Interviews gemeldet, berichten die Studienmacher. Womöglich, weil vielen nicht klar sei, dass die Studie völlig unabhängig von der Evangelischen Kirche in Deutschland gemacht werde. Die EKD finanziere die Studie zwar in Form einer Zuwendung von 3,5 Millionen Euro. Es handle sich aber ausdrücklich nicht um eine Auftragsarbeit, so der Leiter des Gesamtforschungsprojekts, Martin Wazlawik von der Hochschule Hannover.

Erst aufklären, dann aufarbeiten

Fertig sein soll die Studie Ende 2023. Missbrauch und Gewalt in ihren Einrichtungen aufarbeiten müsse die Evangelische Kirche in Deutschland auch auf Grundlage dieser Erkenntnisse dann aber selbst, so die Forscher.