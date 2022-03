Evangelische Journalistenschule muss schließen

Am Dienstag forderte der Deutsche Journalisten-Verband eindringlich noch den Erhalt der Evangelischen Journalistenschule (EJS) in Berlin. Doch jetzt ist das Aus der Bildungsanstalt für werdende Journalistinnen und Journalisten beschlossene Sache. Der Aufsichtsrat des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) entschied, die Ausbildung in der Journalistenschule nicht weiter anzubieten. Der Grund dafür seien Sparmaßnahmen.

Der Träger der Schule erklärte, dass 1,9 Millionen Euro Kosten im Jahr abgebaut werden müssen. Sinkende Mitgliederzahlen und weniger Steuereinnahmen haben den finanziellen Druck auf das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik erhöht. Die Schule sei nicht mehr finanzierbar.

Ein "verheerendes Signal"

Schon seit zwei Jahren ist die Zukunft der Evangelischen Journalistenschule offen, der Schulbetrieb seitdem ausgesetzt. Die Initiative „“EJS retten“ und der Freundes- und Förderverein der Evangelischen Journalistenschule äußerten sich enttäuscht. Der in diesem Jahr in den Ruhestand gehende EJS-Leiter Oscar Tiefenthal bezeichnet den Schließungsbeschluss als „verheerendes Signal“.

Die Vorsitzende des Freundeskreises, Natascha Gillenberg, nannte die Schule „eine der wichtigsten Ausbildungsstätten für Journalismus“. Die Entscheidung zu deren Schließung entspreche weder den Herausforderungen dieser Zeit noch dem, was wir als Kirche beitragen können.“

Volontariat in Frankfurt

Die Ausbildung von angehenden Journalistinnen und Journalisten aus evangelischer Hand soll allerdings weitergehen. Für bis zu fünf junge Menschen werde ab 2023 ein 24-monatiges Volontariat in Frankfurt am Main angeboten. Die Ausbildung werde Ursula Ott, die Chefredakteurin der evangelischen Zeitschrift „Chrismon“ leiten.

Alternative Finanzierung

Die evangelische Journalistenschule wurde 1995 gegründet, der 13. Ausbildungsjahrgang war der letzte an der Schule. Nach Bekanntwerden der Schließungspläne im Februar 2020 hatten Absolventen und prominente Unterstützer der EJS eine Kampagne zum Erhalt der Schule gestartet und nach alternativen Möglichkeiten zur Finanzierung gesucht. Ohne Erfolg.

Mit Material aus KNA, epd, dpa