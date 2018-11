Evangelische Beichtstühle als historisches Erbe

Im fränkischen Gollhofen steht mitten im Ort die Johanniskirche, ein evangelisches Gotteshaus mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Wer die Sakristei betritt, entdeckt heute noch einen alten Beichtstuhl. Ein aus Holz gezimmertes Gestühl, das lange in der evangelischen Kirche genutzt wurde. Hier nahm einst der Pfarrer Platz, um den Gläubigen einzeln die Beichte abzunehmen, sagt Pfarrer Jürgen Blum.

Evangelische Beichtstühle gab es in Hessen und Franken

Wie in Gollhofen stehen heute noch Schätzungen zufolge rund 100 Beichtstühle in evangelischen Kirchen in Franken. Auch in Hessen gab es diese Tradition, sagt die Kunsthistorikerin Jutta Reisinger-Weber. "Teilweise sind das einfache Stühle, die mit einer Kniebank ausgestattet sind, auf denen der Pfarrer gesessen hat." In Hessen oder Franken habe es sogenannte Beichtkammern oder Beichtstühle gegeben: vergitterte Gestühle. Man habe mit dem Pfarrer auf einer Bank gesessen oder stand oder kniete als Beichtender vor einem Schiebegitter und der Pfarrer sei dahinter gesessen.

Gebeichtet wurde in der evangelischen Kirche vor allem vor dem Abendmahl, es gab aber auch die Ohrenbeichte - davon zeugen die geschlossenen Beichtstühle, wie sie bis heute in vielen katholischen Kirchen im Gebrauch sind. Ulrike Schorn, theologische Referentin im Museum Kirche in Franken, erklärt warum.

"Für Luther war die Beichte unerlässlich, ein großer Trost, hat er immer gesagt, und auch für alle Formen des christlichen Glaubens in der evangelischen Kirche, war die Beichte immer ganz wichtig, und deshalb hat man immer die Beichtstühle, die aus vorreformatorischer Zeit da waren, beibehalten und hat dann auch in späterer Zeit, wenn evangelische Kirchen neu gebaut wurden, im 17. und 18. Jahrhundert immer Beichtstühle mit in den Kirchenbau einbezogen." Ulrike Schorn, theologische Referentin im Museum Kirche in Franken