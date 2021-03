Eurovision-Wettbewerb: Weißrusslands Polit-Song disqualifiziert

Noch bevor der weißrussische Staatssender BTRC, wohl auf Druck der Behörden, sich für diesen ESC-Beitrag entschieden hatte, forderte die regierungskritische "Stiftung für kulturelle Solidarität" die European Broadcasting Union (EBU), die den Eurovision-Wettbewerb veranstaltet, dazu auf, Belarus nicht teilnehmen zu lassen. Organisatoren dieses Protests waren der Kulturmanager und Produzent Sergei Budkin und die Aktivistin Marina Shukurova, die die Stiftung gemeinsam leiten. Beide schrieben an die EBU einen Brief, wonach BTRC kein unabhängiger Sender, sondern ein Instrument des politischen Drucks und der Propaganda sei, die Gesellschaft spalte und den Hass schüre. Nicht zuletzt soll der Senderchef an der Fälschung der letzten Präsidentschaftswahlen beteiligt gewesen sein, jedenfalls steht sein Name auf der Sanktionsliste des Europarates.

Sender BTRC: "Bei uns ist nichts kaputt"

Nun hat die europäische Rundfunkunion (EBU) tatsächlich entschieden, den Song "Ya nauchu tebya" zu disqualifizieren. In einer Mitteilung der EBU heißt es, sie habe den Inhalt sorgfältig geprüft und festgestellt, dass er die "nicht-politische Natur des ESC in Frage" stelle. Außerdem sei die Reputation des ESC in Gefahr gewesen, wäre die mit Lukaschenko sympathisierende Band damit aufgetreten. Das hätten "zahlreiche Reaktionen nach der Songveröffentlichung gezeigt". Weltweit hätten Fans die EBU aufgefordert, den Song zu disqualifizieren, weil sie in ihm eine Verhöhnung der laufenden Proteste und der Opposition in Belarus sehen. Die EBU hat die belarussische Rundfunkanstalt BTRC informiert, dass sie eine neue Version des Titels oder einen neuen Song einreichen müssten. Sonst könne das Land ganz vom diesjährigen ESC disqualifiziert werden.

Verschärft wurde der Streit dadurch, dass der Vorjahresteilnehmer von Weißrussland, die Band VAL, nicht mehr zum Vorentscheid antreten durfte. Die Mitglieder Vladislav Pashkevich und Valerija Gribusova hatten sich auf die Seite der Demokratiebewegung gestellt. VAL hatten sich beklagt, dass man ihnen verboten habe, mit nicht genehmigten Medien zu sprechen. Zudem würde der Sender sie zwingen, bei Konzerten für den Staat aufzutreten. In einer Stellungnahme von BTRC hatte es martialisch geheißen: "Die Gruppe VAL wird nicht zum ESC 2021 fahren, und das nicht, weil bei BTRC etwas 'kaputt' ist oder weil die Zensur tobt, sondern weil die Künstler von VAL kein Gewissen haben."

ESC-Zoff auch in Zypern

Ärger gab es im Vorentscheid übrigens auch um den Song von Zypern. Das Lied "El Diablo" der griechischen Pop-Sängerin Elena Tsagrinou sei für Christen nicht hinnehmbar, hatte die orthodoxe Kirche mitgeteilt, es handle sich vielmehr um Gotteslästerung und Satanismus. Vor dem Gebäude des staatlichen Rundfunks in Nikosia hatte es nach der Nominierung Demonstrationen gegeben. Tsagrinous Lied sei eine «Hymne auf dunkle Mächte", hatten jugendlichen Demonstranten in einem Protestschreiben geschimpft. Es gab auch Festnahmen. Auf Youtube hat der Song bisher rund 16.000 positive Reaktionen, etwa 1.800 Fans waren damit nicht einverstanden.