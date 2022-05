Eurovision Song Contest: Publikum kürt Ukraine zum Sieger

Den Song "Stefania" schrieb Oleh Psiuk ursprünglich für seine eigene Mutter, als Dank dafür, dass sie ihm trotz seiner Eskapaden immer vertraute und ihn beschützte. Später wurde der Text wegen des Kriegs allen Müttern gewidmet und zu einer inoffiziellen Hymne der Ukraine umgedeutet.

Das Organisationskomitee des ukrainischen ESC-Vorentscheids "Vidbir" hatte die Band nach der Absage der ursprünglich gewählten Rapperin Alina Pash (29) übrigens nachnominiert. "Kalush Orchestra" waren in der Show auf dem zweiten Platz gelandet, beim Publikums-Voting hatten sie allerdings die Nase vorn gehabt. Pash hatte politische Probleme bekommen, weil sie über Moskau auf die russische besetzte Halbinsel Krim geflogen war, was nach ukrainischem Recht verboten ist. Wäre sie mit dem Bus unterwegs gewesen, hätte sie die Patrioten ihrer Heimat vermutlich auch gegen sich aufgebracht, aber noch eine Chance gehabt, ihre Teilnahme in Turin zu retten.

Russen wollen keinen "lauten Applaus" gehört haben

Russland nahm zum zweiten Mal seit 2017, als der Wettbewerb in Kiew stattfand, nicht am Song Contest teil. Russische Fans konnten sich das Finale nur über einen Youtube-Kanal oder in Livetickern auf den Seiten von privaten Onlinemedien wie "Moskowski Komsomolez" ansehen. Das erste Programm des russischen Staatsfernsehens ist aus der European Broadcasting Union (EBU), die den Song Contest veranstaltet, ausgetreten. "Wir können nicht sagen, dass für die Ukraine besonders laut applaudiert wurde", meldete ein russischer Kommentator in seine Heimat.

Die internationale Presse und Musikkritiker hatten sich im Vorfeld des Finales in Turin sehr für Sam Ryder (32) aus Großbritannien erwärmen können. Mit seinem Song "Space Man" will er große Vorbilder wie Freddy Mercury und Elton John ehren. Auch die Jurys sahen Ryder weit vorn, vor Schweden und Spanien.

Der deutsche Teilnehmer Malik Harris (24) aus Landsberg am Lech belegte den letzten Platz - für Deutschland leider keine ungewohnte Erfahrung. Von den Jurys bekam er keinen einzigen Punkt, vom europäischen Publikum immerhin 6 Punkte. Das reichte nur für Rang 25 im Finale.