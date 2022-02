Eurovision 2022: Diese Künstler sind im deutschen Vorentscheid

Woran es genau liegt, weiß niemand zu sagen. Vielleicht hat Deutschland in Europa ja doch viel weniger Fans als gedacht. Jedenfalls landen unsere Kandidaten beim Eurovision Song Contest (ESC) regelmäßig auf den hintersten Plätzen. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass der gut gelaunte Hamburger Jendrik im vergangenen Jahr mit einem selbst komponierten Lied als Vorletzter aus dem Finale kam. Seine Show-Einlage war von den meisten Beobachtern als reichlich "albern" wahrgenommen worden, seine Chancen schon im Vorfeld als äußerst gering eingeschätzt worden. Es gewann schließlich die italienische Rock-Band Måneskin.

Wird es diesmal beim ESC-Finale in Turin besser? Der für die ARD federführende NDR hofft darauf und lässt das Publikum aus sechs Vorschlägen auswählen, die bis zum 30. November letzten Jahres eingereicht werden mussten. Die Sängerinnen Emily Robert (28, tritt an mit dem Song "Soap") und Felicia Lu (26, "Anxiety") sind dabei, die Sänger Eros Atomus ("alive") und das Duo Maël & Jonas ("I Swear To God"), einst Kandidaten bei "The Voice of Germany". Außerdem dürfen sich der Hamburger Rapper Malik Harris ("Rockstars") und die Band Nico Suave & Team Liebe Chancen ("Hallo Welt") ausrechnen.

"Die letzten Jahre waren schwierig"

Themen der Songs sind zum Beispiel "Sorgen und Angststörungen" bei Lu, die sagt: "Jeder kennt das Gefühl, wenn die Gedanken durch den Kopf rasen, Verzweiflung aufkommt und man vor lauter Stress wach im Bett liegt." Dagegen gibt sich Eros Atomus deutlich freudvoller: "Die letzten Jahre waren für alle schwierig. Jeder hat seine Probleme im Leben, aber eines haben wir alle gemeinsam und sollten wir nie vergessen: "It's great to be alive."

Rapper Malik Harris nennt Ed Sheeran, Eminem und Macklemore als seine Vorbilder und sagt: "Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Dementsprechend wuchs ich mit ständiger Musikbegeisterung um mich herum auf, seien es die Klänge der Instrumente meines Dads aus dem einen Zimmer oder meiner Mom, die im anderen Zimmer Queen oder Alicia Keys auf voller Lautstärke hörte."

Auch bei Emily Roberts spielt die Wehmut eine gewisse Rolle. Sie sagt über ihren Song: "Er ist energetisch, sehr modern und lädt zum Mitsingen ein. Und hat eine Message, die jeder versteht. Wir lächeln uns durch den Schmerz und tanzen dazu!" Maël & Jonas wollen davon singen, wie wichtig ein "guter Freund" im Leben ist. Die beiden Koblenzer wollen "Lebensenergie versprühen" und das Publikum mit ihrer Fröhlichkeit anstecken. Auch Nico Suave & Team Liebe singen über "Positivität in den Köpfen". Nico Suave schrieb bereits Songs für Adel Tawil, Glasperlenspiel und Sasha. Das neueste Album von Anfang des Jahres heißt "Gute Neugkeiten".

Barbara Schöneberg moderiert Vorentscheid

Abgestimmt werden soll in zwei "Blöcken". Die Hälfte der Stimmen kommt aus Onlineabstimmungen auf den Websites der neun Popwellen der ARD zustande, dort ist das Votum ab dem 28. Februar möglich. Die zweite Hälfte der Stimmen ergibt sich aus der Publikumsabstimmung zum im Fernsehen laufenden Vorentscheid - dieser ist für den 4. März geplant und wird von der in ESC-Angelegenheiten unvermeidlichen Barbara Schöneberger moderiert. Alle Dritten Programme der ARD werden ab 20.15 Uhr übertragen.

Gewinnen konnte Deutschland den ESC bisher nur zweimal: Vor genau 40 Jahren gewann 1982 Nicole mit "Ein bisschen Frieden". 2010 gewann Lena mit "Satellite". 2018 erreichte Michael Schulte mit "You Let Me Walk Alone" immerhin einen sehr guten vierten Platz.