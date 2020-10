Europas größtes Varieté-Festival fällt wegen Corona aus

Varieté-Festival in Sennfeld seit dem Jahr 2004

Denzers Unternehmen "Performing Arts" führt die Veranstaltung seit 2004 durch. Sie hat sich zu Europas größtem Varieté-Festival entwickelt. Oft waren die Vorstellungen an den zehn Veranstaltungstagen im großen Viermastzelt ausverkauft. Mittlerweile ist die Lage in der Event-Branche wegen des Coronavirus katastrophal. "Ich kenne Künstler, die bereits in Gartenbaubetrieben arbeiten müssen, weil sie keine Auftritte mehr haben", erläutert Denzer.

Auch andere Veranstaltungen mussten verschoben werden

Obwohl auch sein Winter-Varieté in Fulda, zum Jahresende geplant, auf Ende 2021 verschoben werden musste, bleibt der Veranstalter aus Schwebheim bei Schweinfurt optimistisch. Er arbeitet bereits an weiteren Projekten. Marketing, Gespräche mit Sponsoren und Städten wegen Förderzusagen, eine mündliche Vereinbarung mit dem Tourismus-Verband in St. Johann für ein Varieté 2022 – Dirk Denzer hat, trotz allem, gut zu tun.

Denzer will nach Corona-Pandemie wieder durchstarten

Denzer ist seit fast 30 Jahren im Geschäft. "Irgendwann wird das Virus besiegt sein", davon ist Denzer überzeugt. Dann will er mit neuen Angeboten wieder durchstarten. Auch mit einer neuen Produktion. "20 Künstler, ein Live-Abend, vergleichbar mit meiner Traumschmiede", blickt er mit Zuversicht voraus. Denn eines steht für ihn fest: "Wenn ich jetzt den Kopf in den Sand stecke und erst im Sommer wieder in die Gänge komme und neue Aufträge aquiriere, ist es definitiv zu spät."