Europas größtes Afrika-Festival in Würzburg: Frauen im Fokus

Südafrika steht dieses Jahr im Mittelpunkt beim 34. Internationalen Africa Festival, das am Freitag auf den Würzburger Mainwiesen beginnt und am Abend des Pfingstmontags endet. Dementsprechend stark ist das Land auch auf der Bühne vertreten. Mit der Soul-Sängerin Thabilé oder der Jazz-Künstlerin Nomfusi Gotyana.

Es gibt aber noch mehr starke Frauen aus Afrika im Programm: Sona Jobareth aus Gambia, Elida Almeida von den Kapverdischen Inseln oder Nina Ogot aus Kenia. Mit Lokua Kanza aus dem Kongo und Faada Freddy werden auch einige seit Jahren bekannte Gesichter in Würzburg auftreten.

Mode, Medizin und vieles mehr

Erstmals seit Corona wird es dieses Jahr wieder eine Podiumsdiskussion beim Festival geben. Dabei geht es um Integration durch Sport und zu den prominenten Gästen zählen Holger Gschwindner, der frühere Personal-Coach von Dirk Nowitzki, und der frühere Basketball-Nationalspieler Marvin Willoughby. Zur feierlichen Eröffnung mit geladenen Gästen wird unter anderem die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner erwartet.

Zum umfangreichen Rahmenprogramm gehören die Offene Bühne, Filmvorführungen, Trommelworkshops, ein afrikanischer Basar, eine Modenschau mit der senegalesischen Modemacherin Madame Rama, sowie das Kinderprogramm mit Märchenerzähler Ibu und den Akrobaten von Adesa aus Ghana. Die Uni Würzburg ist dieses Jahr auch wieder mit einem eigenen Zelt auf dem Festivalgelände vertreten. Dort geht es inhaltlich unter anderem um die Bekämpfung von Schistosomiasis, einer Krankheit, die rund um den Viktoriasee weit verbreitet ist.

10. Todestag von Mandela

Anlässlich des 10-jährigen Todestags des Freiheitskämpfers und ehemaligen Präsidenten von Südafrika, Nelson Mandela, präsentiert das Internationale Africa Festival Fotos aus seinem Leben. Die Ausstellung zeigt Bilder des 2020 verstorbenen Fotografen Jürgen Schadeberg. Auch Nelson Mandela selbst unterstützte das Africa Festival in Würzburg schon sehr früh, unter anderem mit einer Grußbotschaft im Jahr 1995. Die Ausstellung „Nelson Mandela – Impressionen eines bewegten Lebens“ läuft bereits und ist noch bis zum 29. Juli 2023 im Foyer der Universität Würzburg am Sanderring zu sehen.

Beim Africa Festival in Würzburg werden in den nächsten vier Tagen rund 100.000 Gäste auf den Mainwiesen erwartet. Der Eintritt aufs Gelände kostet 12 Euro am Tag. Das Internationale Africa Festival in Würzburg gilt als das größte und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur in ganz Europa.