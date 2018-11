Europakonferenz der Dichter: Münchens Literaturfest hat begonnen

Ein Wort oder besser: eine Frage liegt jeder dichterischen Aussage zugrunde: Wie? „Wie spreche ich zu Dir? Wie kann ich Dich erreichen?“, fragt der slowenische Schriftsteller Aleš Šteger. „Wie gelange ich über Dich, durch Dich, von Dir her wieder zu mir, um einen Prozess zu starten, der nachhaltig die Erkenntnis und das Verständnis des anderen befördert – weil er etwas Gemeinsames entstehen lässt?“

„Wie kann ich dich erreichen?“

Doch bei der Poesie bleibt Šteger nicht – das Wie, erklärt er weiter, sei auch eine politische, eine europäische Frage: Wie die eigenen Wünsche, Ängste, Träume so formulieren, dass ein baskischer Bauer sie verstehe, ein ukrainischer Schokoladenfabrikant oder ein bosnischer Volkswagenzulieferer?

Wie einander näherkommen oder gar ins Reine kommen miteinander? Dieser Brückenschlag – von der Poesie zur Politik – bestimmt den Abend. Niemand scheint hier schlicht als Literat eingeladen, alle Gäste werden als politische Menschen empfangen, als Autoren, die Literatur auf ihren gesellschaftlichen Wert, ihren politischen Kontext hin befragen.

Der als Dichter bekannt gewordene Jan Wagner, der in diesem Jahr das „forum:autoren“ kuratiert, macht das am Deutlichsten: „Schönes Babel. Europäische Lektüren“ lautet das Motto seiner Veranstaltungen – eine Feier der sprachlichen Vielfalt des Kontinents, ein poetischer Entwurf gegen Nationalismus und Abspaltungsfantasien. Eingeladen hat er dafür – unter anderen – Aris Fioretos.

Fioretos, so Jan Wagner, sei ein Europäer, wie er ihn sich nicht schöner vorstellen könne: Ein schwedischer Romancier mit griechischen und österreichischen Wurzeln, der als Übersetzer das Gespräch zwischen den Sprachen fördere und als Literat unterschiedlichste Kulturen in sich vereine. Gerade der letzte Aspekt ist aufschlussreich für die kommenden Wochen, macht Wagner hier doch implizit auf etwas aufmerksam, das die Programmvorschau verschweigt.

Die stärkste Stimme des Abends

Die nämlich gibt möglichst präzise die Herkunft und Einflüsse eines jeden Autoren an – allerdings verweist die Literatur dieser Autoren längst darauf, wie problematisch diese Zuordnung selbst geworden ist. Die Vorstellung der Gäste über Geburtsort, Herkunft der Mutter, Herkunft des Vaters fühlt sich immer wieder komisch an. Das zeigt sich auch bei der stärksten Stimme des Abends: María Cecilia Barbetta. Sie stammt aus Buenos Aires, aber ihr Roman „Nachtleuchten“ lässt sich schwer verorten.

"Diese Geschichten stammen aus Ballester – das ist ein Stadtviertel, in dem ich aufgewachsen bin“, erzählt sie. „Aber es gibt viel B in Ballester: Es gibt viel Berlin in Ballester und es gibt viel Barbetta in Ballester. Und damit meine ich: viel Einbildungskraft. Die Geschichten sind Geschichten, die ich erfunden habe. Aber es gibt, wie gesagt, auch vieles aus Berlin: In diesem Ballester wird nicht Spanisch geredet, sondern Deutsch.“

Bild' dir bloß was ein!

Literatur kann also nicht nur vormachen, wie Menschen und Kulturen verschiedenster Weltteile in Kontakt miteinander treten, Literatur beweist im globalisierten Kontext immer häufiger, dass die akkurate Zuteilung von Künstlern und ihrer Kunst zu einzelnen Teilen der Erde scheitern muss. Verliebt man sich nun – wie an diesem Abend – etwas darin, die Vielstimmigkeit des Programms dadurch zu beweisen, dass man die Nationalität jedes Autors benennt, verliert man die eigentliche Vielstimmigkeit dieser Autoren aus dem Blick.

Und ebenso zurecht erinnert María Cecilia Barbetta an diese Qualität der Literaten – die Einbildungskraft. Denn so politisch die Zeiten sein mögen, die Antwort eines Dichters auf die Frage: „Wie sprechen?“ wird doch immer eine andere sein als die Antwort im politischen Gespräch. Die Autoren, das verspricht dieser erste Abend, werden einen daran erinnern.