Europäischer Gerichtshof: Zweite Ehe ist kein Kündigungsgrund

Einem leitenden Arzt, der die katholischen Regeln nicht beachte, dürfe gekündigt werden. Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen gehe vor, so die Begründung des Bundesverfassungsgerichts 2014. Das Bundesarbeitsgericht hat den Fall daraufhin dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Gut so, meint Erich Szepanski aus München, Experte für kirchliches Arbeitsrecht bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Denn das Selbstbestimmungsrecht der Kirche stehe nicht in der deutschen Verfassung.