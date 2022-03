Europäische Wochen Passau mit Villazón und BR-Symphonikern

Tenor Rolando Villazón und Cellist David Geringas sind die Stargäste bei den diesjährigen Europäischen Wochen in Passau. Auch das BR-Symphonieorchester wird in Passau gastieren. Die 70. Ausgabe der Festspiele beginnt am 16. Juni.