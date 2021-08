Europäische Musical-Elite zu Gast in Wunsiedel

"Träume und Realität: künstlerischer Anspruch versus Produktionspraxis“ - so lautet das Hauptthema des Musical-Symposiums auf der Luisenburg in diesem Jahr. Das internationale Fachtreffen der Musical-Schaffenden wurde von der künstlerischen Leiterin der Luisenburg-Festspiele Wunsiedel Birgit Simmler ins Leben gerufen.

Gemeinsam hochwertige Musicals entwickeln

An drei Tagen sollen Ideen und Visionen ausgetauscht, Kontakte geknüpft, Synergien gefunden werden, um dann eventuell gemeinsam Stücke zu entwickeln. Das Symposium will das Musical aus der Ecke des Kommerz-Genres holen und aufzeigen, wie viele wertvolle und hochwertige Musicals es bereits in Deutschland gibt und wie sie entstehen können.

"Musical ist nicht nur 'König der Löwen' und 'Grease', Musical kann anspruchsvoll sein, das zeigen wir auf der Luisenburg in dieser Saison mit den Regionalmusical 'Zucker'. Christof Kaldonek, Pressesprecher Luisenburg-Festspiele

In "Zucker" geht es um eine diebische Gaunergeschichte, um Zuckerschmuggel und Zuckerproduktion in Wunsiedel. Die Geschichte basiert auf historisch belegten Tatsachen.

Experten aus sechs europäischen Ländern erwartet

Veranstalter des Symposiums sind die Luisenburg-Festspiele Wunsiedel zusammen mit der Deutschen Musicalakademie (DMA), der nationalen Interessenvertretung der Branche. Aus insgesamt sechs europäischen Ländern werden die Gäste anreisen, die aus allen Bereichen des Musicals kommen. Auf dem Programm steht unter anderem auch der Besuch der Musicals "Der Name der Rose" und des Familienstücks "Pinocchio".