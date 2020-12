Europäische Kulturhauptstadt: Massive Kritik am Vergabeverfahren

Der bayerische Kunstminister Bernd Sibler, derzeit Vorsitzender der Kultusministerkonferenz (KMK), sagte zu den Vorwürfen: "Die Auswahl der Jurymitglieder für die Auswahl der Kulturhauptstadt liegt im Verantwortungsbereich der Europäischen Kommission. Ich habe hier keinen Einblick, daher kann ich das Verfahren nicht bewerten. Ich muss also darauf vertrauen, dass die Auswahl fair und gerecht getroffen wurde, denn das haben alle Bewerberstädte verdient."

Sibler: "Länder haben Auswahlverfahren transparent begleitet"

Das nationale Auswahlverfahren zur Kulturhauptstadt Europas 2025 orientiere sich am für alle EU-Mitgliedstaaten gleichermaßen geltenden EU-Regelwerk. Mit der Organisation des Wettbewerbsverfahrens in Deutschland habe die Kultusministerkonferenz die Kulturstiftung der Länder als sogenannte "Managing Authority" beauftragt, die das mehrjährige, zweistufige Auswahlverfahren in "transparenter Weise" begleitet habe. Dazu habe auch die Durchführung von mehreren thematischen Workshops gezählt, die "allen potenziellen Bewerberstädten zur Teilnahme offenstanden".

Die zwölfköpfige europäische Auswahljury setze sich aus zehn Persönlichkeiten zusammen, die von den EU-Organen ernannt wurden (Europäisches Parlament, Rat, Kommission und Ausschuss der Regionen), so der Minister. Darüber hinaus seien zwei Experten durch nationale Stellen entsandt worden: "Alle Experten haben zu Beginn ihrer Jury-Tätigkeit ein 'Statement for Non-Conflict of Interest' unterzeichnet. Die zehn europäischen Jurymitglieder sind nicht nur mit dem deutschen Wettbewerb, sondern auch mit weiteren, aktuell laufenden Auswahlverfahren in anderen EU-Mitgliedstaaten befasst."

"Wir können es ja nicht ändern"

Die Nürnberger Kulturbürgermeisterin Julia Lehner hielt sich mit ihrer Einschätzung gegenüber dem BR zurück. Sie merkte lediglich vorsichtig an, der Artikel der SZ werfe "große Fragen" auf und sei ein Grund, bei den Entscheidungsgremien nachzufragen: "Wir sind hier unseren sehr eigenen Weg gegangen, eigentlich so, wie es den Vorschriften entspricht." Den Einwand, Nürnberg stehe als "schlechter Verlierer" da, wenn es Nachforschungen zum Vergabeverfahren anstelle, lässt Lehner, die Ministerpräsident Markus Söder seit diesem Jahr als persönliche Beraterin in Kulturangelegenheiten verpflichtet hat, nicht gelten: "Man muss sich fragen was ist ein guter und was ist ein schlechter Verlierer. Wir müssen das Ergebnis zur Kenntnis nehmen, das tun wir auch, wir können es ja nicht ändern."

"Ja, wir haben gewonnen"

Ein Sprecher der Stadt Chemnitz sagte dem BR, jede Stadt, die am Vergabeverfahren für 2025 teilgenommen habe, habe die Möglichkeit gehabt, Berater zu beschäftigen. Der von Uwe Ritzer in der SZ erwähnte und bestens vernetzte Mattijs Maussen, der an vielen erfolgreichen Bewerbungen beteiligt war, sei von Januar bis Oktober beschäftigt worden. Darüberhinaus will sich Chemnitz zum "Filz"-Vorwurf nicht weiter äußern. Von Insidern hieß es lediglich: "Ja, wir haben gewonnen und wir schämen uns dafür nicht". Im Übrigen habe Nürnberg "deutlich mehr Geld" für seine Bewerbung ausgegeben als Chemnitz. Hinter den Kulissen wird gemutmaßt, dass die neueste Kritik am Vergabeverfahren auch mit den hohen Kosten zu tun hat, für die sich speziell die unterlegenen Städte rechtfertigen müssten.