Europäische Akademien fordern Verteidigung der Grundrechte

"Hier in Berlin sind wir uns – als Folge der von Deutschland verursachten Katastrophen des 20. Jahrhunderts – besonders der Verantwortung bewusst, die EU nur als Teil eines transnationalen kulturellen (Friedens-)Projekts zu denken", heißt es in dem Text: "Kunst und Kultur sind wesentlich für eine funktionierende Demokratie und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir stehen für die Freiheit der Künste als Voraussetzung unserer kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Lebensform. Die Unabhängigkeit künstlerischer Positionen und Institutionen von politischen, nationalen, religiösen Festschreibungen ist die Grundlage der Demokratie."

"An blinde Flecken erinnern"

Die Akademien stünden "für die kulturelle Vielfalt in Europa und in unseren Gesellschaften", sie wollten "an die blinden Flecken erinnern, die die europäischen Eroberungskriege in der Welt hinterlassen haben, an die kolonialen Machtstrukturen, die bis heute in vielen Ländern nachwirken". Konkret fordern die Unterzeichner einen "solidarischen Schulterschluss zwischen den Institutionen für Kunst und Kultur in Europa". Nur über Grenzen hinweg könnten sich Kunst, Kultur und Wissenschaften im Sinne der Aufklärung entfalten. Nur gemeinsam werde es gelingen, diesen Freiraum für die Zukunft zu behaupten und zu verteidigen.

Im Idealfall stellen sich die Akademien vor, dass die Politiker auf ihren Rat hören, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wurden derartige Institutionen doch oft vor Jahrhunderten gerade deshalb gegründet. Doch diese Übung scheint in vielen Ländern in Vergessenheit geraten zu sein.

Wim Wenders und Andres Veiel sind solidarisch

Prominente wie Wim Wenders unterstützen den Appell. Ihm zufolge hat es nie einen besseren Zeitpunkt für eine neue Allianz als jetzt in der Pandemie gegeben: "Werden wir uns gemütlich im 'business as usual' einrichten oder die Gelegenheit zu einem völligen Neuanfang nutzen, für eine neue Normalität, in der Egoismus, Wachstumsglauben und Gier durch Empathie und Gemeinsinn ersetzt werden?" Und Regisseur Ken Loach schreibt: "Politiker werden Kompromisse machen, aber wir Künstler sollten dauerhafte Grundsätze verteidigen, um die Propaganda zu schwächen."

Filmemacher Andres Veiel verweist darauf, dass Künstler die Wirklichkeit anders durchdringen als der Nachrichtenstrom, der sich rund um die Uhr über die Welt ergießt. Es gehe darum, die Politik und Komplexität der Welt zu erforschen und neu zu justieren: "Indem wir einen solidarischen Raum schaffen, um die Vielfalt der europäischen Geschichte und Kultur zu hinterfragen und zu erleben, können wir Brücken bauen, die Politiker eingerissen haben."