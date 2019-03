Wie fremdenfeindlich ist Deutschland?

Der Diskurs hat sich verschärft seit 2015, als fast eine Million Flüchtlinge in Deutschland angekommen sind und seit den sexuellen Übergriffen an Silvester 2015 in Köln durch nordafrikanische und arabische junge Männer. Die Hetze ist gewachsen, die Menschen geben ihre Stimme bei Wahlen vermehrt solchen Parteien, die gegen Minderheiten und Flüchtlinge Stimmung machen und auch der politische Schlagabtausch hat sich verschärft. Außerdem gibt es seit einem Jahr ein Bundesheimatministerium, dem der Innenminister Horst Seehofer vorsteht, was bedeutet: Heimat hat mit innerer Sicherheit zu tun. Grund genug für zwei junge Autorinnen, ein Buch herauszugeben, in dem Menschen, die nicht zur Norm gehören, die Stimme erheben. "Eure Heimat ist unser Albtraum" heißt es, und hinter dem Titel steckt die Vorstellung, dass der deutsche Begriff von Heimat etwas Ausgrenzendes hat.

Bei dem Wort "Heimat" denken Bayern an grüne Wiesen mit muhenden Milchkühen, an Berge oder an den Main im Morgennebel. Heimat ist ein romantisches Gefühl, das uns die Sicherheit gibt, einen Platz auf der Welt zu haben, und dass sich dieser Platz auch nicht verändert. Die Kühe sollen doch bitteschön gleich aussehen, das Gras soll keine vertrockneten Flecken haben und die Idylle am Main sollte keine Staustufe oder Hochspannungsleitung stören. Alles soll so sein, wie es immer war. Das gibt Ruhe und Vertrauen ins Leben.

Kein Platz für das Andere oder Fremde

An genau diesem Heimatbild leiden die Autorinnen und Autoren von "Eure Heimat ist unser Albtraum". Denn in diesem Klischee-Heimatbild hat das Andere oder gar Fremde keinen Platz. Der Deutsche soll in Deutschland geboren sein, soll eine helle Hautfarbe haben, selbstverständlich ohne Akzent deutsch sprechen, heterosexuell sein und am besten auch noch ein Mann. So erleben es jedenfalls die vierzehn Autorinnen und Autoren des Essaybandes.

Sie leben zwar in Deutschland und schreiben auf deutsch, aber sie haben vielfach auch Wurzeln in anderen Kulturen und Herkunftsländern. Sie sind Juden, entsprechen nicht der heterosexuellen Norm oder sind - zum Beispiel an ihrer Hautfarbe - als Nicht-Deutsche erkennbar. Sie zeigen, dass unsere Gesellschaft weit vielfältiger ist, als wir es manchmal wahrhaben wollen, sagt die eine der beiden Herausgeberinnen, Fatma Aydemir: "Wer von uns ist denn normal? Ich habe zehn deutsche Freunde, und die sind alle sehr unterschiedlich, und ich wüsste jetzt gar nicht, von wem ich sagen sollte, dass er oder sie normal ist. Insofern würde ich sagen, dass je mehr Menschen mit verschiedenen kulturellen Backgrounds, mit verschiedenen Sprachen zusammenkommen, desto mehr Lebensentwürfe und Lebensrealitäten sehen wir auch. Und wenn wir damit konfrontiert werden, dann fällt es uns allen auch vielleicht einfacher, dazu zu stehen, dass wir eben nicht Teil von einer Norm sein müssen, sondern dass wir alle unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge glauben und denken können."