EU-Zustrom-Richtlinie: Geflüchtete erster und zweiter Klasse?

Seit Monaten demonstrieren Geflüchtete aus Sierra Leone am Georg-Freundorfer-Platz in München für ein Aufenthaltsrecht. Viele der Geflüchteten sind schon seit Jahren in Deutschland. Sie haben Familien hier, befinden sich in Ausbildung, haben Deutsch gelernt. Doch jetzt sollen sie abgeschoben werden. An diesem Donnerstag ist Kardinal Reinhard Marx gekommen, um mit ihnen zu sprechen. Er betont: Es dürfe keine Geflüchteten zweiter Klasse geben.

EU-Zustrom-Richtlinie ermöglicht Ukrainern leichteres Ankommen

Doch die Situation ukrainischer Geflüchteter, die erst seit ein paar Tagen oder Wochen in Deutschland sind, ist anders, sagt Anna Frölich. Sie ist Fachanwältin für Migrationsrecht in München. Ukrainer hätten sofort Zugang zu Aufenthalt, Sozialleistungen, Sprachkurs und Arbeit. "Der große Unterschied ist, dass für die Ukraine eine gesonderte Richtlinie gilt und gesonderte Gesetze, Verordnungen, Umsetzungen durch das Innenministerium, die für andere Geflüchtete absolut nicht gelten."

Diese EU-Zustrom-Richtlinie wird in besonderen Fällen aktiviert. Durch sie haben Ukrainer direkt ein befristetes Aufenthaltsrecht, müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Nach Beginn des Kriegs in Syrien wurde diese Richtlinie nicht aktiviert.

Zustrom-Richtlinie wurde nach dem Syrienkrieg nicht aktiviert

Es werden also Unterschiede gemacht: Kriegsflüchtlinge aus dem Jemen, Somalia oder Afghanistan bekommen nicht die gleichen Rechte wie Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Und: Selbst zwischen den Geflüchteten aus der Ukraine werden Unterschiede gemacht. Drittstaatangehörige, zum Beispiel aus Marokko oder Nigeria, die ebenfalls vor russischen Bomben aus der Ukraine flüchten musste, erhalten kein Aufenthaltsrecht in Deutschland.

Geflüchtete mussten Platz machen für Neuankömmlinge

Maria Heerde-Hinojosa ist die Leiterin des Arbeitskreises Asyl in Gröbenzell. Ihrer Meinung nach ging es der Politik darum, "Verwerfungen, Problemlagen, lange Schlangen im Nirgendwo, wie sie 2015 und 2016 entstanden sind, zu vermeiden". Außerdem sei das zweite Argument "Krieg in Europa".

Das rechtfertige aber den ungerechten Umgang mit den Geflüchteten verschiedener Herkunft und Hautfarbe nicht, sagt die Ehrenamtliche. In einem Ankerzentrum in Fürstenfeldbruck hätten hunderte Geflüchtete innerhalb kürzester Zeit für neu ankommende Ukrainer Platz machen müssen. "Wir haben also eine bittere Erfahrung machen müssen. Und wenn Sie sich vorstellen: Das sind Menschen, die schon jahrelang auf eine Bleibeperspektive hoffen und mühsam eine Arbeitserlaubnis bekommen haben oder endlich einen Sprachkurs machen dürfen oder deren Kinder in die Schule gehen." Sie seien aus ihrem kleinen sozialen Umfeld herausgerissen worden. "Das hat natürlich bei uns zu entsetzten und verzweifelten Anrufen geführt."

Sie bemerke auch im Verhalten der Menschen in Deutschland einen Unterschied: Für Afrikaner habe sie seit Jahren nach Unterkünften gesucht, erfolglos. Dafür hätten sich in zwei bis drei Wochen 38 Menschen bereit erklärt, ukrainische Geflüchtete aufzunehmen. "Ich freue mich, dass die Ukrainer bessere Chancen haben." Im Vergleich seien diese Erfahrungen aber bitter. Es verletzte viele Seelen, berichtet die Flüchtlingshelferin. Und sie spricht von der Gefahr einer zweiten Traumatisierung.