Vorsicht Fake-News: EU-Kommission schafft Weihnachten nicht ab

Ein Leitfaden, der es Mitarbeitenden der EU-Kommission verbietet, die Wörter "Weihnachten" sowie "Josef und Maria" in ihrer Kommunikation zu verwenden - so wurde es zumindest in verschiedenen Medien dargestellt.

Besonders in Italien war die Empörung laut. Sogar aus dem Vatikan kam Kritik: Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sprach in Zusammenhang mit der inklusiven Leitlinie der EU-Kommission von einer Tendenz, "alles zu vereinheitlichen und nicht einmal die berechtigten Unterschiede zu respektieren." Er sieht die Gefahr, einer Abkehr von christlichen Wurzeln und der Verdrängung der Realität.

Vielfalt statt Vereinheitlichung

Ein Missverständnis? Ging es doch in der internen Leitlinie der EU-Kommission genau darum, Respekt vor Unterschieden zu fördern. Helena Dalli, EU-Kommissarin für Gleichstellung, nennt als Ziel der Initiative, "die Vielfalt der europäischen Kultur zu veranschaulichen und den integrativen Charakter der Europäischen Kommission gegenüber allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern herauszustellen, ganz gleich, welchen Gesellschaftsschichten sie angehören und welche Überzeugungen sie vertreten."

"Weihnachten" wird nicht gestrichen

So ging es nicht darum, das Wort "Weihnachten" zu streichen, sondern zu bedenken, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger Weihnachten feiern. Eine oft zitierte Empfehlung aus der Leitlinie lautet, statt dem Satz "Weihnachten kann stressig sein" zu sagen, "Ferien können stressig sein". Wird Weihnachten dadurch gestrichen? Nein, denn gleich danach wird der empfohlene Satz fortgesetzt mit "für alle, die Weihnachten oder Chanukka feiern".

Es ging also nicht darum, das christliche Fest wegzulassen, sondern je nach Gesprächspartner oder den Menschen, vor denen man spricht, auch an jüdische Feste zu denken, oder an orthodoxe Christen, die Weihnachten später feiern.

Von Josef keine Rede

"Diese Darstellung ist von den üblichen Populisten betriebene Desinformation", schreibt Felix Neumann, Redakteur von katholisch.de auf Twitter. Dass davon abgeraten werde, über "Maria und Josef" zu sprechen, sei eine glatte Lüge. Im Beispiel, das die Kritiker der EU-Leitlinie als Beleg dafür heranziehen, ist nicht von "Maria und Josef", sondern von "Maria und John" die Rede.

Und es geht keineswegs um Weihnachten, sondern um internationale Partnerschaften. Das Beispiel rät bei Gesprächen über fiktive Personen, nicht nur christliche Namen als Beispiel zu verwenden, sondern auch Namen mit einem anderen religiösen Hintergrund. Ein internationales Paar könnte also auch "Malika und Julio" heißen und nicht "Maria und John", was christlich geprägten Menschen vielleicht eher in den Sinn käme.

Platz für religiöse Rituale

Auch wenn die interne EU-Leitlinie inzwischen zurückgezogen wurde und überarbeitet wird, einen Angriff auf das Christentum stellt sie nicht dar. Ganz im Gegenteil lege sie sogar Wert auf die Darstellung verschiedener Traditionen und Religionen, so Felix Neumann. "Das finde ich bei einer religiös oft eher unmusikalischen EU ziemlich bemerkenswert und erfreulich."

Auch die Deutsche Bischofskonferenz sieht offenbar keinen Angriff auf das christliche Abendland. Zu "angeblichen" Dokumenten, die "zurückgezogen" sind, wolle man sich nicht äußern, heißt es auf BR-Anfrage.