"Ethos" und "50M2": So angesagt sind türkische Netflix-Serien

Dagegen ist die achtteilige Serie "Acht Menschen in Istanbul" sensationell – im Netflix-Angebot heißt sie "Ethos". Ausgehend von der Putzfrau Meryem, die unter Ohnmachtsanfällen leidet und deshalb zu einer Psychologin geschickt wird, eröffnet uns Drehbuchautor und Regisseur Berkun Oya ein breites Spektrum der türkischen Gesellschaft quer durch alle sozialen und kulturellen Schichten. Auch hier geht es um viele Themen – um Religion und Islamophobie, um Moderne und Tradition, um die Schere zwischen Arm und Reich, um Sex und Einsamkeit, Kurden und Zensur, um gefühlt konträre Planeten, auf denen Menschen leben.

Oya schafft es, durch lange Dialoge und eine nüchterne, bisweilen fast schon dokumentarische Art der Inszenierung die verwirrende Vielschichtigkeit einer Gesellschaft darzustellen. Die säkulare Psychologin Peri muss in den Therapiesitzungen ihren Widerwillen gegenüber einer Kopftuchträgerin wie Meryem unterdrücken – und die Putzfrau, der die Methoden der Psychoanalyse vollkommen fremd sind, meint, sie müsse erst den Imam in ihrem Dorf fragen, ob sie weiter zur Therapie kommen dürfe.

Ist die Serie ein Angriff auf den Islam?

Weil der Regisseur allen gesellschaftlichen Seiten den Spiegel vorhält, ohne selbst moralisch zu urteilen, wird seine Serie in den sozialen Medien ungemein lebhaft diskutiert. Die einen, eher aufklärerischen Zuschauer, werfen "Acht Menschen in Istanbul" vor, dort würden die Ungläubigen verspottet – und die anderen, eher traditionellen Beobachter, sehen einen niederträchtigen Angriff auf die Werte des Islam.

Die erste Staffel ist ein Publikumshit, weil mit großartigen Schauspielern die Zerrissenheit der türkischen Gesellschaft beeindruckend nachvollziehbar abgebildet wird. Keine offene Wunde, in die man den Finger legen könnte, wird ausgelassen. Stilistisch eher für ein Arthauspublikum gemacht, elektrisiert die Serie im Moment den gesamten Orient. Auch in Ägypten, Jordanien, Katar, Libanon, Marokko, Oman und Saudi-Arabien gehört "Acht Menschen in Istanbul" zu den Netflix-Top-10.