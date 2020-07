"Wehrhafte Lyrik" hilft, Fremdheit zu üben

Also führt Hirsch Glik uns zum Umgang mit jüdischer Lyrik in der Nachkriegszeit und der Bundesrepublik überhaupt.

Hirsch Glik ist ein Beispiel, aber vielleicht nicht das Beste oder Brisanteste. Wenn wir uns eine Autorin wie Nelly Sachs anschauen, dann sehen wir ganz deutlich, wie Nelly Sachs nach dem Zweiten Weltkrieg zur Stimme einer versöhnlichen Perspektive von jüdischer Seite gemacht wird. Und damit positioniert wird gegen die Position etwa von Theodor W. Adorno, der sagt, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben sei barbarisch. Dagegen schreibt Hans Magnus Enzensberger in den 50er-Jahren eine Rezension, nach der die Lyrik von Nelly Sachs beweise, dass man nach den Nazis Gedichte schreiben könne. In ihrer Lyrik findet sich kein Wort des Hasses - und damit, sozusagen, läuft das ganze auf Versöhnung hinaus. Dabei ist dieser Topos der Versöhnung, so möchte ich behaupten, ganz und gar nicht das, was Nelly Sachs im Kopf hatte, als sie Gedichte schrieb. Sie selbst sagte an unterschiedlichen Stellen, es sei ihr darum gegangen, irgendwie einen Überlebensmodus zu finden, obwohl ihre Freunde, ihre jüdischen Mitmenschen gerade umgebracht wurden. Wichtig ist, diese Differenz stark zu machen. Das würde ich unter wehrhafter Lyrik verstehen, besonders in Bezug auf jüdische Texte. Klar zu sagen, dass es eine Tendenz der Aneignung jüdischer Literatur nach 1945 gibt, im Sinne eines deutschen Begehrens nach Entlastung und Normalisierung.

Dennoch ist es ein Charakteristikum von Lyrik, dass sie bei jedem auf einen individuellen Resonanzraum stößt…?

Ich glaube, dass das so nicht ganz richtig ist. Wir sind beeinflusst durch eine vielleicht von Roland Barthes stammende Vorstellung von der Autonomie der Interpretation. Ich würde argumentieren, dass diese Interpretation ganz und gar nicht so autonom ist. Sondern dass sie stark auf bestimmte Strukturen der Interpretation zurückgreift, darunter die, dass Autorinnen und Autoren, die unter anderem auch jüdisch sind, vor allem über die Kategorie ihrer Jüdischkeit wahrgenommen werden. Wehrhafte Poesie ist in diesem Sinne auch eine Lektüre-Strategie. Sie sucht den Text an den Stellen auf, wo er fremd bleibt, wo er nicht das ist, was ich erwarte. Und Hirsch Glik ist ein Autor, der in der Verbindung von Schreiben und politischem Kampf ein Beispiel widerständiger Lyrik darstellt.

Das könnte man vielleicht Einübung in Fremdheit nennen?

Ja, vielleicht Übung in Fremdheit. Man könnte auch sagen, es ist eine praktische Übung in Nicht-Wissen.

Sie haben, Max Czollek, vor zwei Jahren den viel gelesenen Essay "Desintegriert Euch!" verfasst. Jetzt im August wird ein Anschlusstext folgen unter dem Titel "Gegenwartsbewältigung". Die These ist, dass die bundesrepublikanische Vorstellung von Integration zu sehr die Dominanz einer bestimmten Kultur aufrechterhält. Ist Hirsch Glik für Sie bei diesem Thema auch ein Zwiesprache-Gegenüber?

Absolut. Das ist einer der Gründe, warum ich Hirsch Glik für die Zwiesprache ausgewählt habe. Sicher auch, weil er nicht Teil eines lyrischen Kanons ist - wenn überhaupt, ist er Teil eines Klezmer-Gedächtnistheaters. Die Suche, auf die ich mich bei "Gegenwartsbewältigung" begebe, ist die nach Positionen, an denen Minderheiten anders bleiben. Ich glaube, dass wir darüber viel näher an das herankommen, was Kultur und Gegenwart heute bedeuten, nämlich eine Praxis der radikalen Vielfalt. Und nicht eine Praxis der Leitkultur.