Esmé Bianco: "Marilyn Manson hat mich beinah zerstört"

Die Karriere von Marilyn Manson liegt längst in Trümmern: Seine Plattenfirma warf ihn raus, Fernsehverträge wurde storniert, seine Agentur löschte seine Daten. Grund dafür: Inzwischen haben mehr als ein Dutzend Frauen ihre massiven Gewalterfahrungen mit dem weltbekannten "Gothic"-Sänger öffentlich gemacht, die meisten über soziale Netzwerke. Im "New York Magazine" berichtete jetzt die britische "Game of Thrones"-Darstellerin Esmé Bianco über ihre traumatischen Erlebnisse mit Manson, der mit bürgerlichem Namen Brian Hugh Warner heißt. Der Musiker sei aus ihrer Sicht von einem "Vorbild, das mir wirklich durch eine unfassbar düstere und schwere Zeit half, als ich Teenager war", zu einem "Monster" geworden, das sie und "so viele andere Frauen" beinahe zerstört habe. Der Anwalt von Manson soll auf diese Äußerungen nach Angaben des "New York Magazine" bisher nicht reagiert haben.

Esmé Bianco will schon als 16-jährige ein großer Fan von Manson gewesen sein und nach der Selbsttötung einer Freundin von dessen düsterer Musik fasziniert gewesen sein. Was die Schauspielerin, die in "Game of Thrones" als "Ros" zu sehen war, besonders aufbringt: Manson habe seine aggressiven Fantasien und Taten ganz offen ausgelebt, allerdings hätten seine Manager immer behauptet, das sei alles nur Show. Tatsächlich sind die Videos des Sängers ebenso brutal und blutig wie einst seine Live-Konzerte.

Manson lud sie zu "Dreharbeiten" nach Los Angeles

Bianco begegnete Manson 2005 über ihre Bekannte Dita Von Teese, ebenfalls eine sehr bekannte Burlesque-Tänzerin, die ein Jahr mit Manson verheiratet war und ihn kürzlich vor den Anklagen zahlreicher Frauen ausdrücklich in Schutz nahm. Soweit sich Bianco erinnert, wollte Manson sie in einem Horrorfilm besetzen, den er damals plante. Ihre Freundschaft sei zunächst "rein platonisch" gewesen. Erst ab 2009 habe sich das geändert. Damals kontaktierte sie Manson angeblich, weil er nach eigenen Worten ein "Opfer" für ein SM-Musikvideo suchte. Er lud sie zu "Dreharbeiten" nach Los Angeles ein, zahlte ihr das Flugticket von London und soll sie dann unter Kokain-Einfluss schwer misshandelt haben. Sie habe drei Tage in Unterwäsche ausharren müssen und sei von dem Rocker mit Kabelbindern, einer Peitsche und einem elektrischen Sexspielzeug gequält worden. Die Kamera habe Manson im Rausch auf einen Rauchmelder geschmettert, ein Video ist nie veröffentlicht worden.