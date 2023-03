ESC-Vorentscheid: Zwei bayerische Kandidaten im Rennen

Wer entscheidet über den Sieger des Vorentscheids?

Das Abstimmungskonzept wurde in diesem Jahr einmal mehr verändert: Wer für Deutschland nach Liverpool fährt, wird durch zwei Verfahren ermittelt. Eine Jury aus acht verschiedenen Ländern (Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich und Großbritannien) vergibt 50 Prozent der Punkte. Die andere Hälfte der Punkte wird durch das Publikum per Televoting (also per SMS oder Anrufe) und per Online-Abstimmung verteilt. Wer am meisten Punkte dann auf sich vereint, fährt zum ESC.

Wo ist der deutsche Vorentscheid im TV und im Livestream zu sehen?

Das Erste überträgt die von Barbara Schöneberger moderierte Show "Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool" am 3. März ab 22.20 Uhr live aus Köln. Die Sendung ist zudem live in One, der Deutschen Welle, bei eurovision.de und in der ARD-Mediathek zu sehen. Ab 21.20 Uhr läuft bereits im Livestream auf eurovision.de und in der ARD Mediathek als Warm-up die Show "Alles Eurovision".

ESC-Fans können von Dienstag an Tickets kaufen

Fans des Song Contests können sich vom kommenden Dienstag (7. März) an mit Tickets für den diesjährigen Wettbewerb in Liverpool eindecken. Karten für die Halbfinals am 9. und 11. Mai kosten zwischen 30 und 290 Pfund (33,85 bis 327 Euro), wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Wer beim Finale am 13. Mai dabei sein will, muss 80 bis 380 Pfund bezahlen. Bereits vor einigen Tagen hatte die britische Regierung angekündigt, dass Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Großbritannien untergekommen sind, rund 3.000 subventionierte Tickets zu je 20 Pfund zur Verfügung stehen.

Die Siegchancen für Deutschland werden derzeit von den Wettbüros mit nur einem Prozent bewertet.

