ESC-Vorentscheid: Trong aus Bad Kissingen will nach Liverpool

Trong Hieu Nguyen, so heißt Trong bürgerlich, ist in Bad Kissingen geboren und hat dort seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Seine Eltern waren 1993 als Flüchtlinge aus Vietnam nach Deutschland gekommen und haben die ersten Jahre in einer Asylbewerberunterkunft in Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen gelebt. Als die Familie von der Abschiebung bedroht war, bildeten sich zwei Bürgerinitiativen und sammelten 4.000 Unterschriften, damit die Nguyens bleiben dürfen. Mit Erfolg.

In Asylbewerberunterkunft aufgewachsen

Seine Mutter betrieb erst jahrelang einen Imbisswagen in Nüdlingen im Landkreis Bad Kissingen und später ein Bistro in Bad Kissingen. Trong lernte in Bad Kissingen singen und tanzen und besuchte später das Music College in Hannover. Seit er 2015 die TV-Casting-Show "Vietnam Idol" gewonnen hat, lebt und arbeitet er als Künstler in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon. Dort tauften ihn die Medien "German Hot Boy". Er tanzt in Werbespots und tritt mit seiner Musik vor tausenden Menschen auf öffentlichen Plätzen auf.

Erfolg in der Heimat seiner Eltern

Seine Musik ist vergleichbar mit dem koreanischen K-Pop. Trong wurde wie die anderen acht Kandidaten von einem Team aus Musikexperten aus 548 Bewerbungen ausgewählt. Neben Trong gibt es noch einen weiteren Act aus Bayern: die Band Lonely Spring aus Passau. Trongs Song "Dare To Be Different" ist eine Hymne auf die Diversität. "Mir geht es darum, mich selbst zu akzeptieren, denn ich musste mich immer anpassen, um anderen zu gefallen", sagt er. "In Deutschland war ich immer der Asiate, in Vietnam sahen mich die Menschen als Deutscher."

Traum von ESC-Teilnahme

Sechsmal hat sich Trong schon für den ESC-Vorentscheid beworben, jetzt hat es zum ersten Mal geklappt. Die Teilnahme am Eurovision Song Contest in Liverpool am 13. Mai ist schon lange sein großer Traum. Unterstützt wird er dabei von seiner Familie: Mutter Thi Yen Nguyen, die immer noch im Bad Kissinger Stadtteil Garitz lebt und seiner Schwester Jen Linh, die inzwischen nach Hamburg umgezogen ist. Sein Vater und langjähriger Manager Chi Trung Nguyen ist vor zwei Jahren an den Folgen von Asthma gestorben.