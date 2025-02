ESC-Vorentscheid: Fränkische Band "Feuerschwanz" im Halbfinale

Am 22. Februar tritt die Band aus Erlangen im Halbfinale an

"Feuerschwanz" gründete sich 2004. Zunächst war sie als Spaßband unterwegs, deren Lieder sich um Sex und Alkohol drehten. Inzwischen überzeugen die Musikerinnen und Musiker ihre große Fangemeinde mit ernsthafteren Texten. In den vergangenen vier Jahren schaffte es "Feuerschwanz" mit den Songs "Memento mori" und "Fegefeuer" jeweils auf Platz 1 der deutschen Charts.

Jetzt ist die Gruppe einer von sieben Kandidaten, die sich für das Halbfinale qualifiziert haben. In einer zweiten Show werden am Samstagabend weitere sieben Teilnehmer gekürt. Die insgesamt 14 Music Acts treten dann am 22. Februar im Halbfinale an. Beim Finale am 1. März entscheidet sich, wer Deutschland beim ESC in diesem Jahr vertritt.

ESC 2025 wird in Basel ausgetragen

In diesem Jahr geht der ESC in seine 69. Auflage und soll vom 13. bis 17. Mai in Basel stattfinden. In der Regel wird der Wettbewerb im Land des Vorjahressiegers ausgetragen. Den ESC 2024 hatte "Nemo" aus der Schweiz im schwedischen Malmö gewonnen, Deutschland landete mit "Always on the Run" von "Isaak" auf Platz zwölf.