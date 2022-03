ESC-Show: besondere Version von "Ein bisschen Frieden" geplant

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine soll auch der Vorentscheid des Eurovision Song Contest (ESC) ganz im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine stehen. Die Fernsehsendung am Freitagabend werde sich dem Thema Ukraine widmen, kündigte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) an.

Das Publikum erwartet die Darbietung einer "besonderen Version" des Klassikers "Ein bisschen Frieden", mit dem Nicole 1982, also vor genau 40 Jahren, den Grand Prix gewann.

Unter den Gästen: ehemalige ESC-Siegerin Conchita

Barbara Schöneberger moderiert die ESC-Show. Der Abend wird unter anderem in der ARD sowie in den dritten Programmen übertragen. Gäste sind unter anderem Conchita Wurst, die ESC-Siegerin von 2014, und der Moderator Thomas Hermanns. Eine seit Montag laufende Onlineabstimmung liefert die erste Hälfte des Votums. Die zweite Hälfte der Stimmen kommt dann am Freitag vom Publikum der TV-Show.

Diese sechs Kandidaten wollen nach Turin

Beim deutschen ESC-Vorentscheid treten insgesamt sechs Kandidaten gegeneinander an: Zwei Sängerinnen, zwei Sänger und zwei Gruppen. Ihre Namen lauten: Malik Harris, Eros Atomus, Emily Roberts, Nico Suave & Team Liebe, Felicia Lu und Maël & Jonas. Die sechs Acts bewerben sich um die Teilnahme für Deutschland am Finale des berühmtesten europäischen Musikwettbewerbs.

Das Finale findet am 14. Mai im italienischen Turin statt, weil im vergangenen Jahr die italienische Band Maneskin den Wettbewerb gewann. Russland darf wegen seines Angriffs auf die Ukraine nicht am ESC teilnehmen.