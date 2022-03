ESC: Bei den Wettbüros hat die Ukraine schon gewonnen

Das "Kalush Orchestra" kann schon mal den Sekt kalt stellen: Bei den europäischen Wettbüros gilt es offenbar als ausgemacht, dass die ukrainische Band beim Eurovision Song Contest-Finale am 14. Mai in Turin gewinnen wird. Alles andere wäre eine Überraschung. Mit der Musik hat das wohl nichts zu tun, sondern ausschließlich mit dem Angriffskrieg von Putin auf das osteuropäische Land. Eigentlich war das Auswahlverfahren in Kiew nämlich ausgesprochen peinlich verlaufen. Technische Pannen überschatteten den Vorentscheid. Schließlich hatte die Sängerin Pash am 12. Februar den "Vidbir" mit dem Song "Shadows Of Forgotten Ancestors" unter dubiosen Umständen gewonnen.

"Bereit, die Ukraine weltweit zu vertreten"

Vier Tage später freilich gab sie auf ihrem Instagram-Account bekannt, dass sie nicht für ihr Land beim ESC antreten werde. Der verantwortliche Sender UA:PBC bestätigte dies mit dem Verweis auf "offene Fragen" zu einer Reise auf die Halbinsel Krim, die die Sängerin 2015 unternommen hatte. Pash hatte sich in Widersprüche verwickelt, ob sie nun zu Land oder zu Luft auf die von Russland annektierte Halbinsel gereist war. Das eine wäre nach ukrainischem Recht legal, das andere illegal gewesen.

Mit dem "Kalush Orchestra" darf nun der Zweitplatzierte nach Turin fahren, wo die Band allerdings erst mal eines der beiden Semifinals bestehen muss, bevor sie mit dem Titel "Stefanie" um den Sieg singen dürfte. "Wir sind allen dankbar, die uns im Finale der nationalen Auswahl für Eurovision 2022 unterstützt und uns den ersten Platz bei der SMS-Abstimmung beschert haben", sagte Leadsänger Oleh Psiuk. "Wir versprechen jedem Ukrainer, dass wir ihrer Wahl gerecht werden. In schwierigen Zeiten für unser Land werden wir unsere Präsenz in der ganzen Welt bekannt machen. Wir sind also bereit, die Ukraine in ganz Europa zu vertreten."

Sie wollen in Lwiw proben

"Kalush" wurde vor drei Jahren gegründet und hat sich auf Rap mit folkloristischen Motiven spezialisiert. Derzeit arbeitet Leadsänger Oleh Psiuk in der Westukraine für Flüchtlings-Hilfsprojekte, einer der Musiker kämpft im Territorialheer. Psiuk sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er könne sich über seine offenkundig guten Aussichten beim ESC nicht freuen, denn seine Freundin sitze 300 Kilometer von ihm entfernt in einem Bunker. Sie habe wie viele andere Bürgerinnen Molotow-Cocktails gebaut. Demnächst will "Kalush" in Lwiw (Lemberg) mit den Proben für den ESC beginnen und zur Sicherheit auch ein Video produzieren, falls sie nicht nach Turin anreisen können.

Bei den Wettbüros liegt "Kalush" derzeit weit vor den Teilnehmern Mahmood und dem Rapper Blanco aus Italien, die den diesjährigen Schlagerwettbewerb in San Remo gewannen und Cornelia Jakobs aus Schweden. Deutschland rangiert mit dem Beitrag von Malik Harris ("Rockstars") mal wieder unter "ferner liefen".