ESC 2022: Jetzt beginnt das Bewerbungsverfahren für Turin

Deutschland ist beim Eurovision Song Contest (ESC) ja nicht gerade vom Erfolg verwöhnt: Der diesjährige Teilnehmer Jendrik kam beim Finale auf den vorletzten Platz und musste für seine bizarre Show-Einlage viel Häme ertragen. Nur Michael Schulte mit Platz vier für seinen Song "You Let Me Walk Alone" (2018) schlug sich bei den letzten Wettbewerben achtbar. Damit es 2022 ähnlich gut läuft, soll ein neues Auswahlverfahren ausprobiert werden. Demnach werden die ARD-Radio-Popwellen, auch Bayern 3, mitreden. Sie werden in der fünfköpfigen Jury vertreten sein, die aus den eingereichten Vorschlägen fünf auswählt, über die dann in einer Fernseh-Vorausscheidung, vermutlich im März, die Zuschauer abstimmen können. Dann ist sogar ein "ESC-Tag" geplant, an dem die dritten Fernsehprogramme und die Netz-Angebote mitmachen sollen.

Im Dezember soll vorentschieden werden

Bewerbungen sind noch bis zum 30. November möglich. Zu den Bedingungen gehört, dass es sich um einen bis zum 1. September unveröffentlichten Song handelt, der maximal drei Minuten lang sein darf. Das Mindestalter von Teilnehmern beträgt 16 Jahre. Bands dürfen höchstens sechs Mitglieder haben, ein Genre ist nicht vorgegeben. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist ausdrücklich nicht Voraussetzung für Interessenten, die sich auch mit mehreren Vorschlägen bewerben können. Im Dezember sollen alle Bewerber erfahren, wie über ihre Songs entschieden wurde.

Delegationschefin Alexandera Wolfslast wollte sich noch nicht festlegen, wie genau der angedachte ESC-Tag aussehen wird, Televoting ist aber wohl ausgemachte Sache: "Von den Radios kommen unsere Expertinnen und Experten. Vertreterinnen und Vertreter der Popwellen und des Fernsehens bilden die Jury, die die Songs hört, beurteilt, und schließlich auch die aussichtsreichsten Acts für den Vorentscheid auswählt." Wolfslast erhofft sich von der Einbeziehung der Popwellen, dass die ausgewählten Songs schon deutlich vor dem Vorentscheid im Radio gespielt werden: "Und ich hoffe ehrlicherweise, dass das auch ein Riesenanreiz für die Künstlerinnen und Künstler ist, sich zu bewerben." Das jedenfalls sei eine "Wahnsinnspower".

"Keine Angst vor ungewöhnlichen Songs"

Wolfslast darf sich damit brüsten, vor dem diesjährigen ESC recht treffsicher die beiden Favoriten getippt zu haben, nämlich die Hardrock-Band Måneskin aus Italien und Barbara Pravi aus Frankreich. "Keine Angst vor ungewöhnlichen Songs", empfahl die ESC-Expertin allen Bewerbern, schließlich sei "Wellerman" auch ein Shanty, und trotzdem werde der Titel "rauf und runter" gesendet. Ziel sei es, in Deutschland wieder ein "ESC-Feuer" zu entfachen: "Wieder mehr ESC-Spirit im eigenen Land noch vor dem eigentlichen Wettbewerb zu bekommen, das wäre toll."

Das nächste ESC-Finale wird am 14. Mai 2022 in Turin stattfinden, am 10. und 12. Mai sind Halbfinals vorgesehen, an denen Deutschland nicht teilnehmen muss.