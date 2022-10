"Es wird Putin nicht helfen": Handelt der Kreml in Panik?

Bei russischen Nationalisten scheint Wladimir Putin wieder Punkte gesammelt zu haben, nachdem er aus der "ultrapatriotischen" Ecke in den letzten Wochen vergleichsweise heftig attackiert worden war. Grund dafür waren die Niederlagen an der Front.

Doch jetzt, wo der Präsident nach eigener Aussage der Ukraine mit einer Reihe von Raketenangriffen einen "schweren Schlag" versetzt haben will, jubelt ihm die "Kriegspartei" zu. Er sei mit der jüngsten Entwicklung "100-prozentig zufrieden", ließ der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow seine Anhänger wissen. Er war von Putin gerade zum Generaloberst befördert worden und gilt in Russland als wichtiger Wortführer der Nationalisten.

Propagandisten zählen "Countdown" an

Der sonst sehr redselige Ex-Präsident Dmitri Medwedew, der einige Tage verstummt war, fand zur alten "Form" zurück: Die Ukraine sei eine ständige, direkte und eindeutige Bedrohung für Russland", daher müsse das dortige Regime "vollständig beseitigt" werden. Allerdings ist auch das schon ein rhetorisches "Zurückrudern", denn vor Wochen hatte Medwedew im Falle eines Angriffs auf die Krim-Brücke noch mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht.

Andere Hardliner, wie Igor Strelkow, erwarten sich von Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur "keinesfalls sofort" Auswirkungen und "frühestens in einigen Wochen" Ergebnisse, vorausgesetzt, Russland könne den Druck über längere Zeit aufrechterhalten. Es liegt auf der Hand, dass die Propaganda die "Rache" für die schwer getroffene Krim-Brücke so dramatisch wie möglich darstellt. Die "Prawda" scheute sich nicht, von einem "Jüngsten Gericht" für die Ukraine zu sprechen und den "Countdown" auf ihr Ableben anzuzählen. Frieden könne es "nur zu den Bedingungen Russlands" geben, macht sich die Staatspresse Mut, und redet sich sein, der Westen wolle die Ukraine ohnehin "abschreiben".

"Reaktion hat nichts mit militärischer Logik zu tun"

Der "Rachefeldzug" für die teilweise Zerstörung der Krim-Brücke werde Putin allerdings nicht helfen, den Krieg zu gewinnen, ist sich der Chefredakteur der im Ausland erscheinenden "Novaya Gazeta Europe", Kirill Martinow, sicher: "Für Putin ist der 'Angriff auf die Brücke' eher mystischer Natur – es ist so etwas wie eine direkte Attacke auf seine Fähigkeit, Diktator zu sein und Willkür walten zu lassen. Es überrascht nicht, dass seine Reaktion auf die bedrohte Brücke irrational ist und nichts mit der militärischen Logik des Geschehens zu tun hat."

Mit der Zerstörung von ukrainischen Infrastruktureinrichtungen werde Putin nur erreichen, dass der Hass wachse und der Westen noch mehr zusammenrücke, meint Martinow: "Niemand ist bereit, in einer Welt zu leben, in der Putin gewinnt, also wird jede weitere Eskalation ihrerseits dazu führen, dass die Ukraine besser gerüstet ist."

"Rhetorik der Angst"

In den ersten Stunden nach dem Angriff auf die Krim-Brücke habe sich Putin so ähnlich verhalten wie Stalin nach dem für ihn völlig überraschenden Überfall Hitlers auf die Sowjetunion, vermutet der auf Ost- und Mitteleuropa spezialisierte Politologe Iwan Preobraschenski im Gespräch mit dem oppositionellen Portal "Currenttime": "Ich denke, dass Wladimir Putin in einen Zustand geraten ist, in dem er keine angemessenen Entscheidungen mehr trifft, er ist sowohl in Panik als auch in wilder Wut. Das kann körperliche Gewalt gegen Untergebene beinhalten, es können psychische Reaktionen auf Mitarbeiter sein, was heißt, alle zu bestrafen, nach Schuldigen zu suchen. Dann kommt er allmählich zur Besinnung, und zu diesem Zeitpunkt warten alle darauf, dass klare Anweisungen zu hören sind. In diesem Moment friert das ganze System ein, weil es durch Putin auf die eine oder andere Weise ausgebremst wurde."

Die Gegenschläge auf ukrainische Städte zeugten von einer "Rhetorik der Angst", so Preobraschenski: "Das ist die Rhetorik von Menschen, die sich in einer Situation befinden, in der sie nicht wissen, wie sich die Ereignisse tatsächlich weiter entwickeln, wie sie offensichtlich nicht kontrolliert werden können und weshalb sie bereit sind, einfach zu versuchen, den Feind durch irgendetwas einzuschüchtern." Das könne sich Russland aber nicht lange leisten, denn entsprechende Präzisions- und Mittelstreckenraketen seien inzwischen rar. Er sei sicher, so der Politologe, dass die entsprechende Reserve so geschrumpft sei, dass Putin persönlich zustimmen müsse, wenn sie eingesetzt werde.

"Putins System kann nur monolithisch sein"

Natürlich gebe es in der Elite eine große Unzufriedenheit, doch davon erhofft sich Preobraschenski nicht viel: "Ohne seine Beteiligung werden sie sich nicht einigen – sie haben mehr Angst voreinander und vor einer Denunziation bei Putin als vor den Versuchen der Rebellion selbst. Deshalb gibt es nichts zu warten."

Dagegen ist in normalerweise gut informierten Telegram-Kanälen zu lesen, Teile des russischen Geheimdienstes drängten energisch auf personelle Veränderungen. Putin scheue allerdings davor zurück, weil er im eigenen Sicherheitsapparat gerade jetzt keine Hexenjagd auf "Schuldige" lostreten wolle. "Wenn Sie offen die Feinde innerhalb des Systems ausfindig machen, die das wichtigste Symbol des Erfolgs bedrohen, bedeutet das, den Zusammenbruch des Systems und des Regimes abzuzeichnen, denn Putins System kann ausschließlich monolithisch sein."