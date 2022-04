"Es wird lange dauern": So will Russland Nervenkrieg gewinnen

Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti ist immer für martialische Texte gut, vor einigen Tagen verlangte Autor Timofej Sergeytsey dort nichts weniger als die "Vernichtung" der Ukraine und schreckte auch vor dem Aufruf zum Massenmord an "Unbelehrbaren" nicht zurück. Jetzt erwartet Russland offenbar, dass der Krieg sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als gedacht und setzt seine Hoffnungen mehr in eine "psychische" als eine militärische Auseinandersetzung: "Es ist bereits jedem klar, dass die Militäroperation lange dauern wird", so Autor Petr Akopow in seinem Meinungsbeitrag bei RIA Novosti: "Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Abschluss einer oder mehrerer Phasen keine Abkehr von den endgültigen Ziele bedeutet."

Russland setzt auf "starken Stimmungswandel, fast Panik"

Ziel sei es demnach weiterhin, Russland eine Landbrücke zwischen der rumänischen Grenze über die Krim bis in den Donbass hinein zu sichern und die Ukraine politisch zu zerrütten. Wenn erst mal der "Süden" der Ukraine erobert sei, wenn alle Häfen in der Gewalt der russischen Truppen seien, dann werde der Rest des Landes quasi von allein aufgeben: "Keine noch so große westliche Hilfe – finanziell oder militärisch – wird in der Lage sein, den Schock für Kiew durch den Verlust der südlichen Regionen zu lindern. Nicht nur ein politischer und wirtschaftlicher, sondern auch ein emotionaler Schock – ein scharfer Stimmungsumschwung im restlichen ukrainischen Territorium. Bisher glaubt die Mehrheit dort, dass die Ukraine nicht nur überleben, sondern auch die seit dem 24. Februar verlorenen Gebiete zurück erhalten wird, aber wenn klar wird, dass es dafür keine Chance gibt und alles nur noch schlimmer wird, wird es einen starken Stimmungswandel geben, fast Panik."

Angeblich ändert sich nur die "Taktik"

Grund für solche bizarren Thesen ist die ausgesprochen widersprüchliche Informationspolitik des Kreml, der ständig zwischen aggressiver Propaganda und zwiespältigen Verhandlungsangeboten schwankt und obendrein immer wieder militärische Rückschläge erklären muss. Dass Präsident Putin selbst den Sturm auf ein Stahlwerk in Mariupol abgeblasen hat, sorgte bei Fanatikern für große Verwirrung. Und auch der Untergang des Flaggschiffs der Schwarzmeerflotte drückte schwer auf die Stimmung.

"Alles andere bedeutet unvollendete Arbeit"

Doch Russland ändere nicht die "Strategie", sondern nur die "Taktik", hieß es nun von Petr Akopow, der ausführlich den Befehlshaber der Truppen des Zentralen Militärbezirks (TsVO), Generalmajor Rustam Minnekajew zitierte, welcher sich vor Rüstungsunternehmern im Ural geäußert hatte. Er hatte die "vollständige Kontrolle über den Donbass und die Südukraine" als Ziel des Krieges ausgerufen und die "Bereitstellung eines Landkorridors zur Krim sowie Einfluss auf die lebenswichtigen Objekte der ukrainischen Streitkräfte, nämlich die Schwarzmeerhäfen, durch die landwirtschaftliche und metallurgische Produkte in andere Länder geliefert werden" als konkrete Etappen genannt.

Inzwischen halten sich die russischen, kremlnahen Medien am Grundsatz fest, es könne nicht sein, was nicht sein darf: "Wir haben nicht die geringste Chance die Ziele abzulehnen", so Akopow: "Alles andere bedeutet unvollendete Arbeit, die dann immer noch, aber unter viel schlechteren Bedingungen, während einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit dem Westen abgeschlossen werden müsste. Wir brauchen keinen Korridor zur Krim (und nicht einmal nach Transnistrien) - wir brauchen die Wiederherstellung der Einheit der russischen Welt, die Wiedervereinigung mit Neurussland und die Rückkehr der Ukraine zu ihrem kleinrussischen Wesen, zu ihrem historischen Weg, zur Vereinigung mit Russland." Dass all diese Kreml-Träume "nicht sofort" Wirklichkeit werden, gehört inzwischen zum Trost-Vokabular für die schwer verunsicherte und zunehmend lethargische Öffentlichkeit.

So definiert die "Prawda" Unterdrückung

Manchmal gleiten die Putin-Fans dabei unfreiwillig in die Satire ab. So schrieb die "Prawda", wenn es, wie von Putin und seinen Generälen jetzt verkündet, eine "zweite Phase" des Angriffs gebe, müsse es ja logischerweise eine "dritte" geben. Deren Ziel könne nur sein, die "Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung" im Süden der Ukraine und in Transnistrien zu beenden. Maßstab dafür ist laut "Prawda" ein Verbot des "Z"-Propagandazeichens und des schwarz-orangenen "St. Georgs-Bandes".