"Es war absurd": Monika Maron rechnet mit S. Fischer-Verlag ab

Die Trennung von ihrem früheren Verlag lässt die umstrittene Berliner Autorin Monika Maron offenbar nicht ruhen. Sie war Ende letzten Jahres "empört, nicht verletzt" von S. Fischer in Frankfurt zu Hoffmann und Campe in Hamburg gewechselt, nicht ganz freiwillig. Sie sprach damals von einem "Rausschmiss" aus politischen Gründen: "Man hat mir ausrichten lassen, ich sei politisch zu unberechenbar, passe nicht mehr in die Zeit und sei damit ein Risiko für den Verlag." Jetzt legte Maron in der rechtspopulistischen Zeitschrift "Tichys Einblick" (September-Ausgabe) nach.

Demnach sei sie bei dem zum Holtzbrinck-Konzern gehörenden S. Fischer-Verlag von der dortigen verlegerischen Geschäftsführerin Siv Bublitz förmlich gedemütigt worden. So habe die Managerin sie zwingen wollen, einen Text zu lesen, um die "Tradition des Verlags zu verdeutlichen": "Die Situation war einfach absurd. Frau Bublitz hatte ausgedruckte Seiten von Fischer Berman mitgebracht, die sollte ich lesen, in ihrer Anwesenheit wahrscheinlich, um zu verstehen, was Exil und ein Exilverlag ist", so Maron. Gottfried Bermann Fischer (1897 - 1995) war der Sohn des Verlagsgründers Samuel Fischer und machte sich während der Zeit des Nationalsozialismus in Österreich, der Schweiz, Schweden und den Vereinigten Staaten um die deutsche Literatur im Exil verdient.

"Mich musste man nicht aufklären"

Monika Maron gibt sich erschüttert über die von ihr beschriebene Szene: "Nun bin ich ja selbst als Exilautorin zu Fischer gekommen. Das war das eine. Und das andere war, was sie offenbar auch nicht wusste, obwohl sie es hätte wissen können, weil 'Pawels Briefe' ja bei Fischer erschienen ist, dass ich aus einer polnisch-jüdischen Familie komme und mein Großvater als Jude von den Nazis ermordet wurde. Mich musste man über die Geschichte nicht aufklären." Die Schriftstellerin wirft Siv Bublitz vor, den "Charakter des Verlags" verändert zu haben: "Die letzten Jahre waren deprimierend, unerfreulich und auch ausgesprochen ärgerlich." Der BR hat den S. Fischer-Verlag um eine Stellungnahme zu Marons öffentlicher Schelte gebeten.

Auf der Website von Roland Tichy wird Maron mit den Worten zitiert, sie sei "schon lange nicht mehr links, was ja nicht bedeutet, dass ich nun rechtsradikal bin": "Es ist ja nach Ansicht des linken Meinungsverbunds sogar rechts, die deutsche Sprache gegen ihre Ver­hunzung zu verteidigen."

"Konzerninteressen können Charakter eines Verlages beschädigen"

Ihren neuen Verlag lobt Maron dagegen: "Für mich war besonders wichtig, dass Hoffmann und Campe ein eigentümergeführter Verlag und kein Konzernverlag ist, weil ich gesehen habe – auch bei anderen Verlagen –, dass Konzerninteressen den Charakter eines Verlages auch beschädigen können. Wenn es sich so fortentwickelt, wie es sich bisher angelassen hat – im Herbst erscheinen alle meine Romane als Neuausgaben bei Hoffmann und Campe –, dann ist es Glück."

Seit Maron im März 2020 in der Dresdener "edition buchhaus loschwitz" den Essay-Band "Krumme Gestalten, vom Wind gebissen" veröffentlichte, sorgt sie bei ihren Widersachern für Empörung. Der Verlag der Buchhändlerin Susanne Dagen macht immer wieder mit "neurechten" Äußerungen Schlagzeilen. Für Maron ist Dagen dagegen eine "Oppositionelle, die manchmal auch übers Ziel hinausschießt". Vertrieben wird der Essay-Band von Götz Kubitschek, dem Chef des "Antaios"-Verlags, der ebenfalls als "neurechts" gilt, von Kritikern jedoch als rechtsextrem bezeichnet und seit Juni wegen "hinreichend gewichtiger tatsächlicher Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen" vom Verfassungsschutz beobachtet wird.