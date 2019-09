Ritt durch die animierte Geisterbahn: Stephen Kings "Es 2"

Schaurige Kurzgeschichten

Aber wie im ersten Teil wirkt auch "Es 2" eher wie ein Ritt durch eine computeranimierte Geisterbahn als eine durchgängig erzählte Geschichte. Was lange nicht weiter stört, denn wenn die einzelnen Mitglieder der Gruppe durch Derry streifen, um ihre Erinnerungen einzusammeln, gibt es jede Menge spannender, eigentlich für sich stehende Szenen. Der argentinische Regisseur Andy Muschietti hat das beste aus seinem fürstlichen Produktionstetat gemacht und schaurige Kurzgeschichten erzählt.

Wenn etwa Jessica Chastain eine alte Dame besucht, die erstmal ganz normal erscheint. Sie zeigt ihr Haus, bietet etwas zu trinken an – um am Ende dann doch festzustellen: "Sie wissen ja, was man über Derry sagt: Niemand, der hier stirbt, stirbt jemals wirklich." Die alte Dame, in die ganz offensichtlich der Teufel gefahren ist, taucht später nicht mehr auf, ihre Relevanz beschränkt sich auf diese Art von Reminiszenz an einen Klassiker wie "Rosemary's Baby", wie sich "Es 2" überhaupt sehr clever der Horror-Historie bedient. Schon Stephen Kings Roman setzte ja vor allem auf Effekte. Zu denen trägt der Autor auch selbst bei, mit einem Cameo-Auftritt als wirrer Besitzer eines Second-Hand-Ladens. Zusammengehalten wird dieses Potpourri allein durch den Auftrag, der den sechs Losern in dieser Geschichte zufällt: Sie müssen "Es" endgültig stoppen.