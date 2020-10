Es spukt an der Wolga: Düsterer "Eugen Onegin" in München

Nun, lyrisch ging es diesmal bei der Premiere im Gärtnerplatztheater tatsächlich zu, streckenweise allzu gediegen, ja betulich. Der derzeit viel gefragte junge Regisseur Ben Baur, der auch die Ausstattung übernommen hatte, präsentierte einen "Eugen Onegin" im Theatermuseum, weil er die Geschichte wohl optisch in einer Zeit belassen wollte, in der es noch Konventionen gab, zumindest im Hochadel. An der Rampe funkeln Glühlampen wie im Vaudeville anno dazumal, auf der Bühne zwei graugrüne Vorhänge, die sich leicht zuziehen lassen, wenn mal jemand seine Ruhe haben will, aber auch muffig wirken - vermutlich mit voller Absicht.

Herzinfarkt beim Hausball

Rundherum Lamellen-Türen, könnte ein düsterer Gartensaal irgendwo auf dem flachen Land sein, fast schon ein Spukschloss an der Wolga. Tatsächlich wird die alte Amme Filipjewna dahin gerafft, als der Hausball entgleist und in Duell-Forderungen ausartet - Herzinfarkt statt Herzklopfen! Der Sarg steht schon bereit und wird nach der Pause ordnungsgemäß der Bestattung zugeführt. Auch die Kostüme von Uta Meenen verweisen auf das 19. Jahrhundert, alles ganz weit weg. Was Ben Baur an dem Stück eigentlich interessierte, blieb ziemlich vage, und so plätscherte die Handlung denn auch recht harmlos dahin, wenn manche Bilder auch erlesen ausgeleuchtet waren.