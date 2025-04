"Es riecht nach Armut": Zwingt der Ölpreis Putin zum Kompromiss?

"Die Zinsen sinken, die Ölpreise fallen, die Deregulierung schreitet voran. Präsident Trump wird nicht nachgeben", triumphierte der US-Präsident auf seinem Kanal bei "Truth Social" (externer Link). Demnach lässt sich Trump vom globalen Börsenbeben nicht von seinem Kurs abbringen.

Im Kreml sorgt das für erhebliches Stirnrunzeln, hängt der russische Staatshaushalt und damit die Kriegsfinanzierung doch ganz erheblich vom Ölpreis ab, wie Putins Sprecher Dmitri Peskow einräumte (externer Link): "Das ist ein Indikator, der für die Wiederauffüllung unseres Haushalts sehr wichtig ist. Wir verfolgen die derzeit äußerst turbulente, angespannte und emotional fordernde Lage sehr genau."

"Zuversicht wird bald nicht mehr bestehen"

Der Preis für Ural-Öl nähert sich der als "kritisch" eingeschätzten Marke von 50 US-Dollar pro Barrel: "Die Einführung neuer Sanktionen gegen russisches Öl könnte die Lage des Bundeshaushalts drastisch verschlechtern, was zu einer Erhöhung der Steuern und Abgaben der Bevölkerung, aller Arten von staatlichen Zöllen, einer Kürzung der Sozialausgaben usw. führen würde", sagt einer der russischen Polit-Blogger voraus (externer Link).

Es rieche in Russland bereits nach Armut: "Aber es gibt auch einen positiven Aspekt: ​​Wenn der Kreml jetzt noch zuversichtlich sein mag, dass seine wirtschaftlichen Ressourcen ausreichen, um den Krieg mehr oder weniger komfortabel fortzusetzen, dann wird diese Zuversicht in ein oder zwei Quartalen nicht mehr bestehen."

Experte: "Es gibt fast kein Öl mehr"

Ölmarkt-Experte Wjatscheslaw Schirjajew argumentierte (externer Link) der stark rückläufige Ölpreis sei nicht einmal das größte Problem. Schlimmer sei, dass Russland darauf nicht mit einer erhöhten Förderung reagieren könne: "Tatsache ist, dass es in den Feldern, die das Land 'ernähren', fast kein Öl mehr gibt." Um noch ein paar Tropfen herauszupressen, müsse "horizontal gebohrt" und mit Fracking-Technik gearbeitet werden, was deutlich kostspieliger sei. Fatal sei obendrein, dass die gesamte moderne Ausrüstung für das Fracking in Ländern hergestellt werde, die Russland boykottierten.

"Ohne Öl löst sich Stabilität auf"

Die "Öl-Großmacht" Russland sei "am Rande der Erschöpfung", urteilte einer der tonangebenden Polit-Blogger mit 161.000 Fans (externer Link): "Alte Lagerstätten gehen zur Neige, neue sind technologisch unerreichbar. Eigenhändig und unter dem Deckmantel der 'Importsubstitution' führt die Regierung die Ölindustrie in eine langwierige Strukturkrise. Und ohne Öl löst sich jede 'Stabilität' in Rauch auf."