"Es macht mich traurig": Domingo äußert sich zu Sekten-Kontakt

In lateinamerikanischen Medien wird von einer "Horror-Sekte" gesprochen. Es geht um das kriminelle Imperium von Juan Percowicz (84), der beste Kontakte in die argentinische Politik hatte und hinter der Fassade einer Yoga-Schule in Buenos Aires nach Erkenntnissen der argentinischen Behörden einen schwunghaften Menschenhandel betrieb. Dabei setzte der Bandenboss seine weiblichen "Gläubigen" unter Druck und verkaufte sie teilweise als "VIP-Geishas" an Prominente, so die Vorwürfe.

Unter den Kunden war abgehörten Telefonaten zufolge auch Startenor Plácido Domingo (81), der inzwischen altersbedingt als Bariton unterwegs ist. Er soll sich mit einer "Mendy" eingelassen haben, die sich gegenüber dem Sektenchef mit ihrer "Berufung zum Dienen" brüstete.

Jetzt hat sich der Sänger erstmals in der mexikanischen Sendung "Ventaneado" bei TV Azteca geäußert. Er sagte einem Interviewer in Monterrey: "Sie haben gesehen, dass alles bewiesen ist, da ist nichts dran, wobei ich es so empfinde, dass es eine Gruppe war, die ich als Musikerkollegen betrachtete, wir waren einmal Freunde, ich habe sie zur Arbeit eingeladen, und leider war es nicht so wie gedacht, aber naja, kurz gesagt, damit habe ich natürlich nichts zu tun."

"Es macht mich traurig"

Auf die Nachfrage, ob er sich von der Bande "hintergangen" fühle, sagte Domingo: "Mensch, es macht mich traurig, wenn du viele Jahre Freunde hast und merkst, dass sie dich benutzt haben, dann ist das so."

Nach den Recherchen des spanischen Blatts "El Pais" soll Domingo über Jahre hinweg mit drei Anhängern der Sekte engeren Kontakt gehabt haben: Der argentinischen Komponistin und Pianistin Susana Mendelievich, dem Oboisten Mariano Kraus und dem 2018 verstorbenen Geiger Rubén González (79). Eine Sopranistin, mit der Domingo im Februar 1996 in Buenos Aires die Oper "Cartas" von Mendelievich aufführte, soll auf der Flucht vor den Behörden sein. Ob Mendelievich mit "Mendy" identisch ist, wie es Medien nahelegen, ist offiziell ungeklärt.

"Es war eine hässliche Lage"

Sängerin Luz del Alba Rubio sagte im mexikanischen Fernsehen, ihrer Ansicht nach habe Domingo die Werke der Sektenmitglieder seit langem "begünstigt" und dafür gesorgt, dass sie auf Konzertprogrammen standen, etwa in Madrid und den USA. Damit habe sich der Sänger "großartige Sexpartys" gesichert. Sie selbst sei von ihm auch unangemessen behandelt worden, seine Ehefrau habe ihrem Eindruck nach davon gewusst: "Es war eine sehr hässliche Lage, weil ich das Gefühl hatte, schuld daran zu sein, dass er mich belästigte."

2019 musste sich Domingo den Anschuldigungen von rund zwanzig Frauen stellen, die ihm Belästigungen vorwarfen. Zur einem förmlichen Verfahren kam es bis heute allerdings nicht.