"Es lebe das System!": Harald Schmidt über Winnetou und Wein

Als "alter, weißer, heterosexueller Mann", der gerade 65 geworden ist, hat Harald Schmidt im Gespräch mit der österreichischen Tageszeitung "Der Standard" nach eigener Aussage kaum Wünsche offen: "Damit gehe ich locker um. Das schafft ja sozusagen eine Plattform, um sich dieses enormen Privilegs, ein alter, weißer Cis-Mann zu sein, bewusst zu werden. Ich habe gerade heute am Kiosk meine Senioren-Wochenkarte für die Straßenbahn in Wien gekauft. Seit einer Woche kriege ich die schon. Absolut fantastisch! Jetzt sollen mal die jungen Familien ran, die haben es ja. Sie sehen, ich sage dauernd Sätze in Interviews, die mich richtig populär machen."

Mit seiner als privilegiert wahrgenommenen Lage hat Schmidt demnach keinerlei Problem: "Das muss ja jeder halten, wie er es für richtig hält, aber ich muss mich da nicht verteidigen. Wenn ich mir mittags zum Schnitzel ein Glas Wein bestelle, dann sage ich mir, gut gelaufen: Es lebe das System!"

"Ich bin heute noch großer Winnetou-Fan"

Ähnlich ironisch äußerte er sich zum Winnetou-Streit, der seit Mitte August tobt. Anlass war der Ravensburger Verlag, der auf Druck von überwiegend linken Kritikern zwei Bücher zurückgezogen hatte, die zum Filmstart von "Der Junge Häuptling Winnetou" herauskommen sollten. Solche Verlagsprodukte seien "rassistisch" und "kolonialistisch" und zeugten von unerwünschter "kultureller Aneignung", so die Gegner. Harald Schmidt dagegen bekennt sich geradezu enthusiastisch zu seiner Kindheit im Federschmuck: "Ja, sogar enorm gerne. Ich habe von meiner Oma ein ziemlich aufwändiges Kostüm zum Fasching geschenkt bekommen. Das war mein ganzer Stolz, das war nicht billig, und ich hatte sogar das Original-Winnetou-Gewehr, die Silberbüchse. Ich bin heute noch großer Winnetou-Fan."

"Karl May ist von Harry Potter überholt worden"

Zum Streit um die politische Korrektheit von Karl-May-Büchern sagte der Entertainer: "Wir haben ja zwei solcher Größenordnungsprobleme pro Woche und ich wünsche dem Ravensburger Verlag gute Besserung, dass er schon bei sowas eingeknickt ist. Ich hoffe, man nimmt ihn [Karl May] nicht gleich komplett vom Markt. Aber das zeigt ja, dass wir keine anderen Probleme haben. Wenn ein Winnetou-Buch eine solche Reaktion auslöst, dann scheint es uns ja gut zu gehen, und das hat ja auch was Beruhigendes."

Für die Fans von Karl May sei die Auseinandersetzung wohl "uninteressant", so Schmidt: "Ich bin natürlich mit Karl May aufgewachsen. Ich stelle fest, bei den Kindern, die heute überhaupt noch lesen, ist er von Harry Potter überholt worden. Ich kenne keinen Acht- oder Neunjährigen mehr, der noch Old Shatterhand oder 'Durchs Wilde Kurdistan' liest."

"Weitermachen wie bisher"

Gefragt, ob er seine eigenen Kinder in der Tracht der amerikanischen Indigenen sehen wolle, antwortete Schmidt polemisch: "Ja, bitte, ich würde sagen, habt ihr genügend Waffen? Natürlich Plastik- und Holzwaffen. Ich glaube, das gehört in einem gewissen Alterswahnsinn dazu, so wie man ja später auch noch gerne Krimis guckt. Man kann ja nicht Fiktionen gleichsetzen mit irgendwelchen Realitäten, die behauptet werden." Er selbst schaue zum Beispiel gern US-Serien wie "Narcos" über Drogenkartelle, obwohl es da um "Massenmörder" gehe.

Ausweichend reagierte Harald Schmidt auf die Frage, ob er heute noch ähnliche Gags machen würde wie zu seiner Late-Night-Zeit: "Über Übergewichtige darf man ja auch keine Witze mehr machen, das läuft unter Bodyshaming. Also würde ich das in meiner Technik machen, dass jeder das Recht hat, seinen Körper mit Hilfe der Alkohol- und Zuckerindustrie so zu formen, wie er es ästhetisch haben möchte. Solange jemand in den Sitz neben mir im Flugzeug passt, finde ich das in Ordnung." Damit werde man, so glaube er, "keine Probleme kriegen, weil das ist Zustimmung": "Wenn Sie sich daran halten, können Sie, glaube ich, weitermachen wie bisher."

"Großteil der Leute sagt sich: Geht´s noch?"

Spott hatte der Entertainer für den Autor Matthias Politycki übrig, der mit der Begründung von Deutschland nach Wien umgezogen war, als Schriftsteller, der von "der Freiheit des Gedankens und der Schönheit der Sprache als Grundnahrungsmitteln" lebe, bleibe ihm keine andere Möglichkeit. Er bezeichnete die österreichische Hauptstadt als "sprachliberal". Dieser im Sommer 2021 viel diskutierte Ortswechsel sei in etwa so weltbewegend wie das sprichwörtliche Fahrrad, das in China umfalle, so Schmidt.

Im selben Interview knöpfte er sich die stets empörungsbereiten Netz-Medien vor: "Es ist ja immer ein großer Aufgeregtheitsfaktor, wenn ich eine Minderjährige mit einer Kurzkarriere habe, die sich schnell mal in Online-Diensten äußert und glaubt, das würde 83 Millionen Deutsche bewegen. Der Großteil der Leute sagt sich: Geht´s noch?"

Gutes hatte der Schauspieler zu seinem Engagement an der Wiener Volksoper zu berichten: Die Operetten-Vorstellungen, an denen er als französischer König Ludwig XV. in der Regie des Nürnberger Schauspielchefs Jan Philipp Gloger in der "Dubarry" mitwirkt, seien allesamt ausverkauft. Das Singspiel von Carl Millöcker und Theo Mackeben aus dem Jahr 1879 wird in Deutschland vergleichsweise selten aufgeführt.

"Ich bin unabhängig"

Der Wiener "Presse" hatte Schmidt in einem weiteren Interview gesagt: "Ich bin unabhängig. Ich muss von keiner Filmfirma engagiert und von irgendwelchen Redakteuren eines Senders gut gefunden werden. Wenn ich Lust habe aufzutreten, miete ich ein Hinterzimmer mit 150 Plätzen und mache mein Programm." Er lerne "laufend" die "ganzen korrekten Begriffe", versicherte der Schauspieler, wohl nicht ganz ernst gemeint: "Der absolute Killer ist Antisemitismus. Von dem Thema lass ich deshalb ganz die Finger weg. Der nächste [Vorwurf] ist dann Rassismus. Da kann ich nur raten: Lernen Sie Ethnien in ihrer kompliziertesten Form."

Auf die Vermutung der Interviewerin, ihm sei wohl "sehr viel egal", antwortete der Befragte: "Das ist zu hundert Prozent richtig. Das ist Grundvoraussetzung, eine Art Philosophie."