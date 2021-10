"Es ist Wahnsinn": Streit um Orchester Bad Kissingen eskaliert

Die Sprecherin der Kissinger Staatsbad GmbH, Ines Hartmann, bestätigte dies dem BR: "Die Arbeitsgemeinschaft trifft sich und wird darüber beraten, wie die Kurkonzerte noch mitarbeiterfreundlicher, gästeorientierter und innovativer gestaltet werden können." So sei es am 27. September mit allen Beteiligten, darunter der Oberbürgermeister, die Bürgermeister und Vertreter der Stadtratsfraktionen, vereinbart worden. Sobald es Ergebnisse gebe, würden die auch öffentlich gemacht. Im Übrigen beharrten die Stadt Bad Kissingen und die Staatsbad GmbH auf ihrem bekannten Standpunkt, "individuelle Gespräche" mit den einzelnen Musikern zu führen und keinen Tarifvertrag anzustreben. Was die beiden Entlassungen im Kurorchester betreffe, äußerten sich die Arbeitgeber nicht, weil sie grundsätzlich nicht öffentlich zu Personalangelegenheiten Stellung nähmen.

In einer schriftlichen Äußerung seitens der Stadt Bad Kissingen ist zu lesen: "Der aktuelle Stand in Bezug auf die Gespräche mit den Musikerinnen und Musikern der Staatsbad Philharmonie Kissingen ist, dass am Donnerstag, 30. September, individuelle und konstruktive Gespräche mit den einzelnen Musikerinnen und Musikern geführt wurden, in denen diese einen entsprechenden Vertrag mit den einzelnen Eckpunkten erhalten haben."

"Hartnäckige Verweigerungshaltung"

Unterdessen haben sich nach den Nürnbergern auch die Coburger Orchestermusiker solidarisch mit ihren Kollegen in Bad Kissingen gezeigt. "Die fatale öffentliche Wahrnehmung und die unwürdige Behandlung" der Kur-Musikerinnen und Musiker seien "für die gesamte bayerische Kultur- und Orchesterlandschaft beschämend», heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Brief. Von der Nürnberger Staatsphilharmonie hatte es im September geheißen: "Die hartnäckige Verweigerungshaltung und das intransparente Vorgehen der Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, sind inakzeptabel."

DOV: "Wir möchten maßgeschneidertes Angebot vorlegen"

Ulrike Müller von der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) verweist gegenüber dem BR darauf, dass ihre Musikergewerkschaft in letzter Zeit bereits drei bayerische Klangkörper in "Tarifverträge überführt" habe, nämlich die Bad Reichenhaller Philharmoniker, das Georgische Kammerorchester in Ingolstadt und die Hofer Symphoniker. Das Kur-Orchester in Bad Kissingen sei das "letzte Orchester mit festangestellten Musikern, das noch nicht über einen Tarifvertrag" verfüge: "Wir möchten auch dort ein maßgeschneidertes Angebot vorlegen". Dafür sei die DOV per Unterschrift aller betroffenen Musiker bevollmächtigt.

"Wir schlagen einen Tarifvertrag in der niedrigsten Vergütungsgruppe vor, die es dafür gibt, den TVK D", so Müller. "Dann landet man bei langjähriger Betriebszugehörigkeit bei etwas über 4.000 Euro." Im Übrigen müsse in Bad Kissingen künftig auch das übliche "Rohr-, Blatt- und Saitengeld" bezahlt werden, also ein Zuschuss zu den Arbeitsmitteln der Musiker. Bisher müssten sie die Kosten aus der eigenen Tasche bestreiten: "Irgendwann muss sich jemand bewegen, das ist ja völlig klar."