"Es ist so absurd": Caroline Peters klagt über "Alters-Stress"

Seit dem 7. September 2021 ist sie fünfzig, und seitdem macht Caroline Peters, Burg-Schauspielerin und populär seit ihrer Hauptrolle als Sophie Haas in "Mord mit Aussicht", nach eigenen Angaben merkwürdige Erfahrungen: So werde sie am Set gefragt, ob sie wisse, was ein Smartphone sei und aus Drehbüchern werde "gleich rausgeschrieben", dass sie Auto fahren müsse. "Heute fragt man mich, ob ich überhaupt einen Führerschein habe. Es ist so absurd, dass es schon wieder lustig ist. Als würde man mich fragen: Gab es damals überhaupt schon Autos? Damals, vor drei oder fünf Jahren?"

"Das ist mir vor fünf Jahren noch nicht passiert"

In "Bunte Quarterly" sagte Peters, das habe ihrer Meinung nach mit einer "generellen Verwirrung" darüber zu tun, "was eine Frau sein soll, wenn sie nicht mehr allein zum Heiraten auf dem Planeten rumläuft": "Als gäbe es für jedes Alter eine Anleitung, wie man behandelt zu werden hat, und nicht für jeden Menschen, jede Person." Die Schauspielerin, die am Wochenende im ZDF-Krimi "Kolleginnen" in einer dramatischen Rolle zu erleben ist, will mit 40 eine "schlimme Krise" gehabt haben und berichtet, dass Verkäuferinnen ihr beim Hosenkauf dazu raten, "doch lieber die 42" zu nehmen: "Das ist mir vor fünf Jahren noch nicht passiert, bei absolut derselben Hosengröße."

"Diese Ent-Individualisierung ist so nervig"

Vor allem im "Lifestyle"-Bereich passierten ihr merkwürdige Dinge, etwa bei der Bestellung eines Kaffees mit Hafermilch. Da werde sie mitunter "schief" angeguckt: "Als würde ich mich zwanghaft an einen Junge-Leute-Trend dranhängen." Wenn sie ein vegetarisches Gericht wünsche, rümpften Gleichalterige die Nase, weil sie eine Anbiederung an Jüngere vermuteten, und Jüngere argwöhnten, sie wolle "wohl in unseren Club": "Diese plötzliche Ent-Individualisierung ist so nervig. Es gibt bestimmt Umbrüche im Leben, aber die passieren eben nicht stereotyp wegen eines Datums."

"Man wird immer souveräner"

Selbstkritisch räumt Peters ein, dass sie selbst früher auch von 60-Jährigen dachte, die hätten "noch nie was von Drogen gehört": "Einfach weil ich zu faul war, mir vorzustellen, dass 60-Jährige auch nicht so geboren wurden." Bei allem "Alters-Stress" mit dem bisweilen bizarren Verhalten von Jüngeren ihr gegenüber gibt es aus Sicht von Peters auch genügend Gründe, jenseits der fünfzig zufrieden zu sein: "Man wird immer souveräner. Kann soziale Situationen besser einschätzen, weil man nicht mehr so verblüfft ist oder noch nie davon gehört hat. Eigentlich wird das eigene Wohlbefinden und Selbstbewusstsein kontinuierlich besser und entspannter."

Weniger Rollen bekomme sie zwar noch nicht, jedoch seien die Angebote "leider oft weniger spannend". Und die meisten gleichalterigen Männer hielten sich für "sehr viel jünger": "Ich könnte auch Politikerin sein oder Chefin einer Firma, einfach mit was anderem beschäftigt als Liebe und Familie. Aber diese Plots sind selten. Leider bildet das Fernsehen die Wirklichkeit unserer Gesellschaft gar nicht mehr ab. Auch das festigt stereotype Frauenbilder."

Auch Geena Davis klagte über negative Erfahrungen

Die Beobachtung deckt sich völlig mit den Erfahrungen, die kürzlich Geena Davis mitteilte. Sie hatte berichtet, deutliche ältere Schauspieler-Kollegen hätten sie als "zu alt" für die Besetzung in romantischen Komödien bezeichnet: "Frauen erleben in der Branche ihren Höhenflug, wenn sie in ihren Zwanzigern und Dreißigern stehen, Männer in ihren Vierzigern und Fünfzigern. Daher wollen die Kerle jünger erscheinen als sie sind oder sie wollen ein jüngeres Publikum erreichen. Das ist der Grund dafür, dass das geschieht und Frauen jenseits der 40 und 50 kaum noch angefragt werden. Sie gelten als zu alt für ein romantisches Interessen an ihnen."