"Es ist schlimm, Brüder": Russlands Rechte für "Totalen Krieg"

Auf seine Generäle hat Wladimir Putin vorerst offenbar keine Lust mehr: Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte mitgeteilt, ein geplantes Spitzentreffen mit dem Militär in Sotschi an der Schwarzmeerküste werde im Terminkalender "nach rechts" verschoben. Es müssten nach dem neuesten Kriegsverlauf "gewisse Erfahrungen gesammelt und diskutiert" werden, außerdem sei Putin zeitlich stark belastet. Das spricht für eine gewisse Entfremdung zwischen Präsident und Generalität, kein Wunder, bei dem überstürzten Rückzug der Truppen aus der Region Charkiw und einer massiven Krise der Front.

"Strom ist kein Recht, sondern Privileg"

An unbestätigten Gerüchten über einen Krach zwischen Putin und seinen Militärs herrscht kein Mangel. Aufschlussreich ist der Telegram-Kommentar eines früheren Geheimdienstmitarbeiters ("SVR General"), der vom letzten Treffen des russischen Sicherheitsrats berichtet. Dort soll ein Anwesender Putin klipp und klar mitgeteilt haben, dass der Krieg "verloren" sei, was allgemeines Entsetzen ausgelöst habe. Ein mürrischer Putin habe daraufhin die Generäle beschimpft und die Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur gefordert - Parallelen zur deutsche Geschichte in den Jahren 1944/45 drängen sich förmlich auf.

Unabhängig vom Wahrheitsgehalt sind die Gerüchte um Putin nicht weit her geholt, denn fast alle russischen Nationalisten wollen nach den unerwarteten Niederlagen eine Art "Totalen Krieg" mit einer umfassenden Mobilisierung der Gesellschaft, auch in Wirtschaft und Kultur. Ob Putin "persönlich" zivile Ziele in der Ukraine für eine Art "Racheaktion" ausgesucht hat, wie der Telegram-Texter behauptet, sei dahin gestellt: Jedenfalls wurden ukrainische Elektrizitätswerke in Brand geschossen. Die "Pravda" hielt das für einen "neuen Plan" von Putin und erklärte die Angriffe gleich zur Strategie: "Er zeigte Kiew, was er mit der Ukraine anstellen kann, indem er alle örtlichen Siege zunichte machte."

Die Chefredakteurin des Propaganda-Kanals RT ("Russia Today") ließ es nicht nehmen, ihren Fans zu schreiben: "Strom ist kein Recht, sondern ein Privileg". Angriffe auf die Kraftwerke seien nun mal eine "Vergeltungsmaßnahme". Im Übrigen neigt die notorische Kriegshetzerin derzeit zu Tränen, wie sie selbst einräumte, und ließ ihre Landsleute wissen: "Es ist sehr schlimm, Brüder..."

"Eliten müssen aufgerüstet werden"

Vieles an den Meinungsäußerungen russischer Nationalisten erinnert fatal an die Rhetorik der NS-Machthaber gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Natürlich setzen russische Behörden "Gräuelpropaganda" ein, wonach der ukrainische Geheimdienst in den zurückeroberten Gebieten "Säuberungen" und "Erschießungen" unter russlandfreundlichen Einwohnern durchführt. Beispiele von Selbsttötungen im "Kamikaze"-Stil werden in der Presse als "echte Wunder des Heldentums" bejubelt: "Er sagte 'auf Wiedersehen, Männer' und sprengte sich in die Luft."

Der Vergleich zu Deutschland in der NS-Zeit drängte sich auch dem russischen Politologen Grigori Golosow auf: "Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich das russische Massenbewusstsein wesentlich von allen anderen unterscheidet. Viele Völker wurden zu Geiseln aggressiver autoritärer Regime – zum Beispiel Deutschland in den 1930er Jahren. Das Massenbewusstsein in unserem Land ist durch Jahrzehnte des Autoritarismus deformiert, aber solche Deformationen können korrigiert werden, und das gibt Anlass zu Optimismus." Die rabiaten Vernichtungsprediger seien eine "unbedeutende Minderheit", so Golosow: "Und auch ihre Haltung zum Regime ist keineswegs eindeutig."

Rüstungsbetrieb stellt auf 24-Stunden-Schicht um

Unter den Nazis wurde auch eine Taktik der "verbrannten Erde" verfolgt und die Mobilisierung der gesamten Gesellschaft für den Kriegseinsatz ausgerufen, was Propagandaminister Joseph Goebbels als "Totalen Krieg" bezeichnete. Zuständig für die Rüstungswirtschaft wurde Albert Speer (1905 - 1981), der die meisten Betriebe der aus seiner Sicht ineffektiven Wehrmacht entzog und in die eigene Regie übernahm, durchaus erfolgreich. Speer schreckte dabei nicht vor dem massenhaften Einsatz von Zwangsarbeitern zurück.

Auch die russische Rüstungsindustrie steht unter enormem Druck: Im wichtigsten russischen Panzerwerk in Nischni Tagil im Ural wurde die Produktion der "Moscow Times" zufolge auf den 24-Stunden-Betrieb umgestellt, um die Fertigung "um ein Vielfaches" zu steigern. Überstunden sollen demnach dort "doppelt" honoriert werden.

"Wir müssen das Blatt wenden"

Sämtliche in der NS-Zeit verbreiteten Durchhalte-Parolen sind jetzt auch in russischen "Patrioten"-Kanälen zu finden: Die politische Führung in Moskau wisse nicht, was an der Front los ist und müsse entsprechend "aufgeklärt" werden (so der rechtsextreme Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow), die Niederlagen seien weder mit Dummheit, noch militärischem Unvermögen, sondern nur mit "Verrat" erklärbar (so zahlreiche Telegram-Kolumnisten).

"Das Geheimnis unseres künftigen Sieges ist die durchgreifende Heranziehung und Ausbildung unserer Reserven, die in allen Gebieten umgesetzt werden muss. Das ist eine Militärindustrie, die ihre maximale Geschwindigkeit erreichen muss und jeden Monat Hunderte von Waffen, Panzern, Dutzenden von Hubschraubern und Flugzeugen an die Armee liefern muss", so Kolumnist Wladislaw Shurygin: "Muss ich erklären, dass wir einen solchen Krieg einfach nicht gewinnen können, wenn wir das Blatt nicht wenden?"

"Letzter Alarm für die Elite"

"Um zu überleben, sind Veränderungen in allen Bereichen erforderlich, nicht nur im Militär, sondern auch in kultureller, wirtschaftlicher, sozialer, pädagogischer Hinsicht", heißt es jetzt im Kanal von "Wargonzo", einem populären russischen Militärbeobachter. Es sei fraglich, ob die "alten Eliten" den "Herausforderungen und Aufgaben" des Krieges standhalten könnten: "Die alten Eliten sind meiner Meinung nach nicht bereit für solche Veränderungen. Die Eliten müssen aufgerüstet werden. Denn unter einem toten Stein fließt kein lebendiges Wasser. Eine von oben begonnene Revolution muss zu Ende geführt werden."

Es sei zu viel passiert, um wieder den Vorkriegszustand einzunehmen, so das Nachrichtenportal "Readovka": "Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist nichts." Die Elite und das Volk müssten jetzt "angesichts der offensichtlichen Bedrohung durch den Verlust der Staatlichkeit" zusammenrücken: "Wieder einmal, wie zu Beginn des Spezialoperation, hat man den Eindruck, dass niemand die Verantwortung für das Geschehen übernehmen will – und ehrlich gesagt ist das der letzte Alarm für unsere Elite."

"Bildung einer Volksmiliz" gefordert

Es gehe darum, die "Industrie zu mobilisieren", verlangt ein anderer viel gelesener Nationalist. Es dürfe "keine einzige Nacht" mehr ohne Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur zu Ende gehen, weil die Ukrainer alles in "zwei oder drei Tagen" reparierten. Alexander Chodakowski (49), der frühere Geheimdienstchef der selbst ernannten Republik Donezk, schreibt: "Mobilisierung der Wirtschaft, der Gesellschaft, Bildung einer Volksmiliz aus Freiwilligen, teilweise Mobilisierung von Spezialisten für akademische Jobs - JA!"

Neben solchen rachedürstenden Gewalt-Fantasien, die nach vollständiger Zerstörung ziviler Einrichtungen und Massenmobilisierung gieren, steht die sarkastische Kritik an der russischen Militärführung, auch dies durchaus vergleichbar mit Äußerungen von NS-Machthabern. Er könne mangels Ausrüstung "stundenlang die Stellungen des Feindes" nicht finden, so Chodakowski, der die "vollständige Geheimhaltung" der russischen Generalität als gefährliche Marotte bezeichnet: "Alles, was eine Meile entfernt ist, bleibt eine Meile entfernt."

Forderung nach "systematischer, nüchterner Analyse"

Blogger Alexej Schadajew war noch deutlich direkter in seiner Kritik des russischen Militärs: "Ungeachtet des Mutes, der Tapferkeit und der Professionalität unserer Soldaten und Offiziere sind die Streitkräfte der Russischen Föderation als Ganzes als Struktur in ihrer derzeitigen Form, gelinde gesagt, nur begrenzt für die moderne Kriegsführung geeignet. Und die Hauptmängel liegen nicht in der personellen Besetzung, der Ausrüstung, der Bewaffnung und nicht einmal im Management als solchem, sondern in der Ebene des strategischen Denkens, der Fähigkeit, den Rhythmus und die Logik der Konfrontation zu verstehen."

Bedächtigere Nationalisten warnen davor, ausschließlich auf "Rache" zu setzen: "Die Situation wird sich erst zu ändern beginnen, wenn unser Kommando und unsere politische Führung von 'Vergeltungsschlägen' und 'Antworten' zu systematischer, nüchterner Analyse übergehen."

"Man darf keinen Gedanken daran zulassen..."

Und ähnlich wie Hitler und sein "Hofstaat" gegen Ende des Krieges ständig die Schlachten von Friedrich dem Großen in Erinnerung riefen und dessen vermeintlich vorbildhaftes Stehvermögen nach Niederlagen priesen, wird in Russland jetzt Tag für Tag an die Krisen der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg erinnert: "Schauen Sie sich die Geschichte an, erinnern Sie sich an den Großen Vaterländischen Krieg! Wenn das sowjetische Volk damals genauso reagiert hätte, hätte es keinen großen Sieg gegeben! Es gäbe uns nicht. Für Alarmismus gibt es also keine Rechtfertigung, man darf nicht einmal den Gedanken daran zulassen..."

Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und Ex-Präsident Dmitri Medwedew kündigte vorbeugend an, Russland werde den 80. Jahrestag der Panzerschlacht von Kursk, bei der die Rote Armee der Wehrmacht standhielt, im kommenden Juli gebührend feiern. Andere gehen noch viel weiter in der Geschichte zurück und erinnerten an russische Niederlagen im Großen Nordischen Krieg im Jahr 1700. Peter der Große habe damals aus seinem Debakel gelernt.

"Krieg ist irgendwo da draußen"

Übrigens soll der Krieg in russischen Schulen entgegen der bisherigen Vorgaben derzeit kein Thema mehr sein, berichtet die im Ausland erscheinende "Novaya Gazeta Europe". Der entsprechende "Patriotismus"-Unterricht sei wegen der ungünstigen Entwicklung an der Front zurückgefahren worden. Stattdessen dominierten Unterhaltungsangebote: "Jetzt soll die Gesellschaft nicht an den Krieg denken, sie soll das größte Riesenrad Europas fahren, das Moskauer Stadtjubiläum feiern, Stabilität genießen. Und der Krieg ist irgendwo da draußen, nicht bei uns, er geht uns nichts an und wird uns nicht berühren."