"Es ist hart": Kreml sieht sich in "totalem Informationskrieg"

Die Sprache der russischen Machthaber wird immer martialischer und damit auch immer verzweifelter: Von Journalisten nach den ständig verschärften Zensurgesetzen befragt, räumte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow jetzt ein: "Es gibt gesetzliche Bestimmungen. Es ist ziemlich hart, aber andererseits entspricht es voll und ganz der Situation eines totalen Informationskrieges, des grausamsten Informationskrieges, in dem sich unser Land befindet."

Für "Fälschungen" über die Armee können bis zu 15 Jahren Gefängnis verhängt werden, wahlweise Geldstrafen bis zu fünf Millionen Rubel (rund 44.000 Euro). Demnächst gelten diese Regeln auch für "Fälschungen" jeglicher Art über die zivilen Behörden. Zahlreiche Kritiker des Angriffs auf die Ukraine wurden bereits verhört und festgenommen, einige auch verurteilt.

Zu Berichten aus der Ukraine, wonach es dort zivile Opfer gebe, sagte Peskow nur, Russland vertraue den dortigen Behörden nicht. Der Kreml versucht also, Nachrichten, die nicht in sein Propaganda-Konzept passen, abzustreiten, wenn sie schon nicht zu unterdrücken sind. Und unvermeidbare Negativ-Schlagzeilen werden ausgesessen: So stellte sich heraus, dass entgegen Putins Behauptung doch Wehrpflichtige am Krieg teilnahmen und starben. Die entsprechende Untersuchung benötige Zeit, hieß es von Peskow.

Das alles funktioniert im eigenen Land erschreckend gut, meinte der regierungskritische russische Autor Dmitri Alexejewitsch Gluchowski (42) jetzt in einem Beitrag für das US-Branchenportal "Deadline".

"Imperialer Chauvinismus ersetzt Selbstachtung"

"Eine tiefe Kluft zieht sich durch Millionen von Familien", schreibt der Schriftsteller ("Der Posten", "Metro 2035"). "Die ältere Generation akzeptiert, was wie ein fotografisches Negativ der Welt aussieht, und streitet bis zur Heiserkeit mit ihren jungen Verwandten, für die das Lügen offensichtlich ist." Putins Propaganda habe sich als "unglaublich effektiv" erwiesen: "Die Wahrheit über den Krieg wird mit allen Mitteln ausgelöscht." Außerdem hätten die Russen seit dem Zweiten Weltkrieg keinen echten "Sieg" mehr erlebt, und an diese Sehnsucht knüpften die Kreml-Informationsstrategen an.

"Die Menschen haben ein enormes Bedürfnis nach elementarer Selbstachtung, nach Selbstwertgefühl, aber das Putin-Regime beruht gerade auf der Unterdrückung des menschlichen Wertes, auf politischer Apathie und dem Gefühl anerzogener Hilflosigkeit. Ersatzweise impfen sie die Menschen mit einem imperialen Chauvinismus, den sie als Patriotismus ausgeben", so Gluchowski.

"Narkotische Abhängigkeit von totalitären Vorstellungen"

Ähnlich sieht es der Essayist Wladimir Pastuchow in der oppositionellen "Nowaja Gazeta". Er macht drei Wurzeln des russischen Nationalismus aus: Den Fundamentalismus der orthodoxen Kirche, den nicht aufgearbeiteten Stalinismus und das slawische Selbstwertgefühl. Sein Rezept gegen den um sich greifenden Fanatismus: Eine "strikte Entkirchlichung" und eine durchgreifende Bekämpfung jeder Art von altkommunistischer Gesinnung, denn deren Vertreter predigten den "Terror" gegen alles Westliche: "Das russische Volk lebt in einer totalitären Matrix, die sich von Epoche zu Epoche vervielfältigt." Es gebe eine geradezu "narkotische Abhängigkeit" von ganzheitlichen, mystischen und totalitären Vorstellungen.