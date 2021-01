"Es gibt zwei Ewigkeiten": Maler und Sänger Arik Brauer ist tot

Die Preise für seine Bilder auf dem Kunstmarkt fand Arik Brauer im Alter "fast obszön", zumal er nicht alle seine Werke selbst für gelungen hielt, ja zahlreiche frühe Arbeiten sogar noch einmal überarbeitete. Den "Phantastischen Realismus", der sein Markenzeichen war und der ihn mit so bekannten Künstlern wie Friedensreich Hundertwasser und Ernst Fuchs verband, hielt er für die "letzte Rose" des Surrealismus. Dabei hätten er und seine Kollegen es damals gar nicht auf die "Erfindung" eines neuen Kunststils angelegt, so der gebürtige Wiener Brauer in einem Interview, das er zu seinem neunzigsten Geburtstag gab: "Wir waren eine Gruppe junger Studenten, die figurative, phantasievolle Malerei betrieben hat, und das in einer Zeit, wo das überhaupt nicht aktuell war. Hierzulande waren wir mit unserer altmeisterlichen Technik verpönt. Aber wir haben international ausgestellt, der Fuchs, der Hundertwasser und ich. Wir haben alle unsere Villen nicht geerbt, sondern ermalt."

In den USA galt er als "skurril"

Bis heute wird der "Phantastische Realismus" von vielen Kunstexperten belächelt, wegen der grellen Farben, der auf den ersten Blick biederen Gegenständlichkeit, die manchen an die Titelbilder von Groschenheften erinnert. Andererseits waren Brauer und seine Kollegen mit ihren Arbeiten international äußerst erfolgreich. Er selbst soll rund 2.000 Werke geschaffen haben, empfand die Malerei als eigentliche Berufung und verkaufte bis nach Japan. In den USA dagegen hatte es diese Stilrichtung schwer, wurde eher als skurril abgetan. Doch das hat Brauer nie gestört, er bekannte sich mehrfach dazu, abseits des Mainstreams zu stehen und sich damit wohlzufühlen. Als das Wiener Jüdische Museum 2019 Arik Brauer anlässlich dessen 90. Geburtstags eine umfassende Werkschau widmete, zog die Ausstellung 54.000 Besucher an und war damit die zweiterfolgreichste Schau des Museums.

Zeitweise stattete Brauer auch Opern aus, etwa 1977 Mozarts "Zauberflöte" in Paris oder Cherubinis "Medea" 1972 an der Wiener Staatsoper.

"Ich wollte nicht Popstar werden"

Arik Brauer, Jahrgang 1929, war der Sohn eines jüdischen Schuhmachers aus Litauen. Sein Vater wurde im Holocaust ermordet, er selbst überlebte in einem Versteck. Nach dem Krieg studierte Brauer an der Akademie der bildenden Künste in Wien, wo er bis 1997 auch als Kunstprofessor unterrichtete. Zwischen 1951 und 1954 reiste er mit dem Fahrrad durch Europa und Afrika. Von 1956 bis 1964 lebte Brauer, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Erich Bauer hieß, mit seiner Frau in Paris, wo die beiden auch als Gesangsduo auftraten.