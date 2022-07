"Es gibt Widersprüche": Kritik in Russland an Außenpolitik-Chaos

Momentan gar nicht so einfach, der russischen Außenpolitik gedanklich zu folgen und darin noch eine gewisse "Logik" zu erkennen, meint eine der größten Zeitungen des Landes, die "Moskowski Komsomolez" (MK). Da ist von "Doppelmoral", von "Widersprüchen und Lücken" die Rede, auch von einem Schlüssel, dessen Verbleib jedoch "sehr geheimem Wissen" vorbehalten sei.

"Wie Sie wissen, sollte jede Form dem Inhalt entsprechen, und jede Praxis sollte der Theorie folgen", gibt Autor Andrei Wladimirow zu bedenken: "Nun, im Idealfall. Und wenn wir die russische Außenpolitik aus dieser Perspektive betrachten, müssen wir mit Bedauern feststellen, dass wir von Perfektion weit entfernt sind. Die Theorie ist weit hinter der bisherigen Praxis zurückgeblieben, sie ist voller Lücken und Widersprüche, was vieles unverständlich erscheinen lässt."

"Es ist alles viel komplizierter"

Indizien dafür gebe es reichlich. So habe der Kreml bemerkenswert passiv auf die jüngsten Unruhen in Usbekistan reagiert und von einer "inneren Angelegenheit" gesprochen. Zu anderen Zeiten wäre Moskau auch militärisch wohl deutlich aktiver geworden, jetzt allerdings komme jede "Instabilität" im zentralasiatischen Hinterhof äußerst ungelegen: "Wie Sie sehen können, ist alles viel komplizierter."

Eine "offensichtliche Diskrepanz" will die MK auch darin erkennen, dass die NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland aus Moskaus Sicht plötzlich nicht mehr bedrohlich sein soll. Im Gegenteil, Duma-Chef Wolodon hatte sogar behauptet, das sei für die NATO gefährlicher als für Russland: "Nach derselben bravourösen Logik würde uns nichts Negatives passieren, selbst wenn die Ukraine dem Bündnis beitreten würde: Es wäre demnach schlimmer für die Ukraine und die NATO."

"Russland weiß nicht, was es will"

Der Politologe Iwan Timofejew vom "Russian Council", der inoffiziellen Interessenvertretung der russischen Diplomaten, hatte schon Mitte Juni darauf hingewiesen, dass Russland vor allem wisse, was es nicht wolle, aber keine klare Vorstellung davon habe, wie seine eigene Zukunft konkret aussehen solle. Die Ablehnung vermeintlich "westlicher" Gewohnheiten und die Nachahmung sowjetischer Umgangsformen könnten die Probleme "nur verstärken": "Die Erhaltung und Entwicklung der Marktwirtschaft sowie einer offenen und mobilen Gesellschaft gehören nach wie vor zu den wichtigsten Aufgaben." Ein eventueller Sieg Russlands in der Ukraine bedeute für den Westen jedenfalls keineswegs die "Niederlage seines Modells".

Womöglich ist die russische Außenpolitik deshalb so unstet und impulsiv, weil die tonangebenden Akteure überall "Verschwörungen" wittern und sich eine ausgesprochen getrübte Wahrnehmung der Wirklichkeit leisten. Wer sich auf allen Seiten von "Feinden" umzingelt sieht, handelt in der Regel nicht sehr abwägend, sondern eher panisch. Und selbst normalerweise sehr rationale Menschen wie der Direktor der St. Petersburger Eremitage, Michail Piotrowski, sprach zur Verblüffung nicht weniger in Rätseln, als es um den Krieg ging: "In Bezug auf Militäroperationen ist alles nicht so einfach. Krieg ist einerseits Blut und Mord, andererseits Selbstbehauptung der Menschen, Selbstbehauptung der Nation. Jeder Mensch will sich behaupten."

"Das ist absolut normal"

Wie auch immer, der Kreml hat mächtig zu tun, das von ihm losgetretene "Chaos" unter Kontrolle zu halten. Trotz einer telefonischen Einladung von Putin am 15. Juni will der chinesische Präsident Xi Jinping vorerst nicht nach Moskau kommen. Asiatische Medien hatten das als "Ablehnung" gewertet, obwohl Peking die Entscheidung mit "Problemen wegen der Corona-Pandemie" begründet hatte.

Wieder einmal musste Kremlsprecher Dmitri Peskow versuchen, den irritierenden Vorfall schönzureden: "Tatsache ist, dass bestimmte Covid-Beschränkungen in China fortbestehen, und das ist absolut normal, und dafür sollten wir Verständnis haben. Es gibt eine gültige Einladung sowohl für Putin, China zu besuchen, als auch für Xi Jinping, Russland zu besuchen. Und nach der Lockerung der Einschränkungen werden natürlich alle Besuche möglich sein."

"Entnazifizierung" soll doch wieder Kriegsziel sein

Das klingt eher nach Schadensbegrenzung, und auch Putins wichtigster Mann, der Sekretär des Sicherheitsrates, Nikolai Platonowitsch Patruschew (70), sorgte zeitgleich für erhebliche Verwirrung. Er sagte bei einem Auftritt im sibirischen Chabarowsk, zu den "Zielen" des Angriffskriegs auf die Ukraine gehöre der "Schutz der Menschen vor dem Völkermord durch das ukrainische Neonazi-Regime", außerdem müsse "das Territorium der Ukraine entmilitarisiert und entnazifiziert" werden, um ihre Neutralität durchzusetzen, die dann auch in deren Verfassung verankert werden sollte. Derart scharfe Worte hatten die Kremlführung seit Monaten nicht mehr benutzt, sondern sich offiziell auf die "Befreiung" des Donbass als Hauptziel des Krieges festgelegt.

Dass Partuschew nach einer längeren Pause jetzt wieder von "Entnazifizierung" spricht, ist umso bemerkenswerter, als ausweislich von Umfragen kaum jemand in Russland versteht, was damit gemeint sein soll. Es sind sogar Videos in Umlauf, auf denen sich Regionalpolitiker schwer tun, das Wort richtig auszusprechen.

Generäle wollen angeblich "Offensivoperation"

Mittlerweile schimpft ein Scharfmacher wie Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin, die Ukraine unternehme durch die Beschießung russisch besetzter Städte derzeit alles, "um sicherzustellen, dass unsere Truppen nicht an der Grenze der Volksrepublik Lugansk und der Volksrepublik Donezk anhalten". Das entspricht der neuesten Kreml-Pirouette, wonach der Feldzug "auf Wunsch der Generäle" unter der Bezeichnung "Offensivoperation" über die Grenzen der Regionen Luhansk und Donezk hinaus fortgesetzt werden solle. Da kommt nicht mehr jeder mit, nicht mal mehr Teile der Hauptstadtpresse.