"Es gibt so einen Ausdruck": Putin fordert Todesbereitschaft

Er hätte es sich einfacher machen können: Eigentlich wollte Wladimir Putin russische Jugendliche bei einem Besuch im fernöstlichen Kamtschatka lediglich für den Umweltschutz begeistern. Bei der Gelegenheit griff er allerdings zu reichlich pathetischen Worten: "Sie beschäftigen sich mit der wichtigsten und interessantesten Angelegenheit. Sie können ihr Leben dieser Sache widmen. Und es gibt so einen Ausdruck: 'Man muss sich für etwas einsetzen, für das man bereit ist zu sterben.'" Putin selbst erklärte laut Nachrichtenagentur RIA Nowosti, warum er vor den jungen Zuhörern derart dramatische Worte wählte: Er habe diesen Satz von jemandem gehört, dem er in die Hand versprochen habe, ihn bei nächster Gelegenheit laut vorzutragen.

"Tod ist das höchste Kriterium für Lebensinhalte"

Wer Putin auf das düstere Zitat aufmerksam machte, ist nicht bekannt, doch schnell hatte das Oppositionsportal "Meduza" herausgefunden, woher es stammt: Aus dem Buch "Der Weg der spirituellen Erneuerung" des Philosophen Iwan Iljin (1883 - 1954). Dort heißt es wörtlich: "Nur die Dinge sind es wert, dafür zu leben und an diese Dinge zu glauben, für die es sich zu kämpfen und zu sterben lohnt; denn der Tod ist das wahre und höchste Kriterium für alle Lebensinhalte. Es genügt, dieses Kriterium selbst mit allem gebotenen Ernst und in seiner ganzen tiefen Bedeutung anzuwenden und jeden Lebensinhalt damit zu erhellen - und seine Treue und Überzeugungskraft wird sich vor den Augen offenbaren."

"Land der aufgehenden Sonne"

Der Tod stelle jeden "vor die Frage nach dem Wichtigsten", so Iljin, ein konservativer Monarchist und Gegner der Kommunisten: "Der Tod ist jene Kraft, die den Fluss der Alltäglichkeiten abbricht und den Menschen aus ihnen herausführt; es stellt uns vor die Hauptfrage: Wofür lebst du? Was glaubst du? Was lieferst du ab? Was ist der Sinn des Lebens? (...) was den Tod nicht wert ist, ist weder das Leben noch den Glauben wert."

Überhaupt scheint Putin momentan sehr damit beschäftigt zu sein, seinen Landsleuten den Sinn des Lebens zu vermitteln. Kürzlich kam er in Kaliningrad vor Schülern auf die "Selbstverwirklichung" als wichtigstes Ziel zu sprechen. In Kamtschatka verlor sich der Präsident jetzt in quasireligiöse Vergleiche: Russland beginne im übertragenen Sinne dort, wo ein Russe sei, so Putin, geografisch allerdings im Fernen Osten. Und weil Kamtschatka östlicher als Japan liege, sei eigentlich Russland das "Land der aufgehenden Sonne".

Putins Gäste zitieren gern Iwan Iljin

Der frühere ukrainische Außenminister Wolodymyr Ohryzko (66) hatte bereits Ende August in einem Interview darauf hingewiesen, dass Putin gern Iwan Iljin zitiert. Der Denker sei "einer von denen", die für die "völlig wilde Weltanschauung" des russischen Präsidenten verantwortlich seien. Andere seien der Religionsphilosoph Nikolai Alexandrowitsch Berdjajew (1874 - 1948), der beim deutschen "Untergangsexperten" Oswald Spengler studierte, und der oft genannte Nationalist Alexander Dugin, dessen Tochter kürzlich einem mutmaßlichen Attentat mit einer ferngezündeten Autobombe zum Opfer fiel.

Dass an Putins Faible für Iljin was dran ist, wurde auch deutlich, als der Präsident Ende August Igor Barinow traf, den russischen Beauftragten für Nationalitätenangelegenheit. Der Gast beeilte sich, offenbar vorgewarnt, Iwan Iljin zu zitieren, der religiöse Toleranz gepredigt habe. Das Wirtschaftsblatt "Kommersant" machte sich darüber lustig, dass der offenbar ansonsten philosophisch völlig ungebildete Barinow ausgerechnet einen von Putins Lieblingsautoren ins Gespräch brachte, schätzungsweise, um für sich gut Wetter zu machen.

Hat Putin nur zwei Iljin-Bücher gelesen?

Der Fachmann Sergej Taschewski hatte den Einfluss von Iljin auf Putins Gedankenwelt bereits im Juli ausführlich analysiert. Sympathisch sei der schrullige Philosoph, der eine deutsche Mutter hatte, dem Kreml wohl auch deshalb, weil er die Ukraine stets in Anführungszeichen gesetzt und ihr das Selbstbestimmungsrecht abgesprochen habe. Vermutlich habe Putin aber nur zwei kleinere Schriften von Iljin gelesen, in denen es vor allem darum gehe, dass "die westlichen Völker die russische Originalität nicht verstehen und nicht tolerieren".

Wie zum Beweis dieser These genehmigte Putin jetzt die neuen kulturpolitischen und "humanitären" Grundsätze, nach denen Russland weltweit vorgehen will. Auf den dreißig Seiten heißt es unter anderem: "Die Globalisierung fördert weiterhin nicht nur die gegenseitige Bereicherung nationaler Kulturen, sondern bedroht auch die kulturelle Identität von Ländern und Völkern", heißt es dort. Es gelte, Versuchen entgegenzutreten, "die Bedeutung der russischen Kultur und der russischen humanitären Projekte herunterzuspielen, die russische Welt, ihre Traditionen und Ideale zu diskreditieren und sie durch Pseudo- Werte zu ersetzen".

Betonung des "Spirituellen" vor dem "Materiellen"

Die Kultur könne zur "Glättung von Widersprüchen" mit anderen Staaten eingesetzt werden, etwa dadurch, dass die besten russischen Filme wieder mehr im Ausland gezeigt würden, wobei Europa gar nicht mehr erwähnt wird. Der russische Staat werde in Ländern wie dem Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Syrien oder Laos zunehmend als "Wächter und Beschützer traditioneller spiritueller und moralischer Werte, des spirituellen Erbes der Weltzivilisation" wahrgenommen. Überhaupt heißt es in der Kreml-Propaganda stets, das "Spirituelle" sei in Russland wichtiger als das "Materielle", was angesichts ausufernder Korruption und konsumfreudiger Oligarchen eher grotesk wirkt.