"Es gibt noch anständige Leute": Russen bejubeln Roger Waters

In einem kontroversen Gespräch mit CNN-Journalist Michael Smerconish hatte Waters Joe Biden einen "Brandstifter" genannt und ihn mit Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht. Als der Fragesteller kritische Anmerkungen dazu machte, riet ihm der Sänger "etwas mehr zu lesen", was die Position der USA betreffe: "Warum ermutigten die Vereinigten Staaten den ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht dazu, zu verhandeln, um diesem schrecklichen, grauenhaften Krieg vorzubeugen?" Auf den Einwand, die Russen hätten angegriffen, antwortete Waters: "Jeder Kriegsbeginn hat eine Geschichte. Sie können sagen, der Krieg begann an jenem Tag, oder auch schon 2008. Es geht in diesem Krieg im Grundsatz um Aktion und Reaktion auf das Vorrücken der NATO bis zur russischen Grenze."

"Sie lesen nicht genug"

Waters wiederholte die sehr umstrittene These, die NATO habe Gorbatschow einst genau das Gegenteil versprochen: "Sie sollten sich überlegen, was die USA machen würden, wenn China in Kanada und Mexiko seine Atomwaffen stationieren würde." Der Musiker wollte sich auch nicht der Aussage anschließen, wonach China Taiwan derzeit "umzingle", denn die Insel sei nach gängiger internationaler Meinung seit 1948 ein Teil von China: "Wenn Sie das nicht wissen, lesen Sie nicht genug." Den Vorwurf, China unterdrücke die Menschenrechte, nannte Waters "Unsinn".

Bizarre Ansichten zum Zweiten Weltkrieg

Auch, was den Zweiten Weltkrieg angeht, äußerte er eine bizarre Ansicht: Die USA hätten erst eingegriffen, als die Russen den Krieg schon "fast" gewonnen hätten. Damit bezog er sich wohl auf den Tag der Invasion in der Normandie am 6. Juni 1944, nicht auf die Kriegserklärung der USA gegen Deutschland am 11. Dezember 1941, der bekanntlich ein jahrelanges Bombardement durch die US-Luftwaffe folgte. Außerdem landeten die Amerikaner am 10. Juli 1943 auf Sizilien. Dass die Vereinigten Staaten die Sowjetunion damals militärisch massiv unterstützten, ließ Waters in seiner Verkürzung unter den Tisch fallen: "Drei Millionen Russen starben, um Sie und mich vor der Nazi-Bedrohung zu schützen", so der einstige Pink Floyd-Star, der übrigens im Wortgefecht sein Lächeln nicht verlor, was wohl signalisieren sollte, dass er den Streit als Gentleman nicht allzu ernst nehmen wollte.