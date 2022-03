"Es gibt keine größere Liebe": Putin zitierte Bibel bei Konzert

"Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt", heißt es im Johannes-Evangelium (Kapital 15, Satz 13). Laut Nachrichtenagentur TASS hat Wladimir Putin mit diesem Zitat seine Rede auf dem Propaganda-Konzert "Krimfrühling" in Moskau zum Jahrestag der Annexion der Krim "gewürzt". Abermals wiederholte Putin seine bizarre Lüge, es gehe beim Angriff auf die Ukraine darum, einen "Völkermord" zu verhindern. Und er legte Wert darauf, dass es eine "solche Einheit" wie derzeit in Russland "schon lange nicht mehr" gegeben habe, was auf eine tiefe Verunsicherung des Kreml schließen lässt.

Aktuelle Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker

Die TV-Übertragung wurde abgebrochen

Dafür spricht auch, dass mehrere russische Journalisten von regierungskritischen Medien, die von den beiden anberaumten Konzerten im Moskauer Olympiastadion und in St. Petersburg berichten wollten, vorübergehend festgenommen wurden, darunter Korrespondenten der "Nowaja Gaseta" und des "Kommersant". Von ihnen wurde erwartet "Erklärungen" abzugeben, meldete die Menschenrechtsgruppe OVD auf ihrer Webseite.

Die "Nowaja Gaseta" berichtete von chaotischen Zuständen beim Konzert, bei dem knapp 100.000 Zuschauer im und ebenso viele vor dem Stadion gewesen sein sollen. Und auch bei der TV-Übertragung scheint nicht alles "reibungslos" im Sinne des Kreml abgelaufen zu sein: Im Programm "Russland 24" wurde die Putin-Rede plötzlich von einem Auftritt des Schlagerstars Oleg Gazmanow unterbrochen, was Präsidentensprecher Dmitri Peskow als "technischen Fehler auf dem Server" entschuldigte. Die ganze Rede werde "innerhalb von Minuten" nachgeliefert.

Zitat von Russen-Admiral: "Reinigendes Gewitter"

Putin zitierte übrigens nicht nur die Bibel, sondern auch den russischen Admiral Fjodor Uschakow (1745 – 1817), an dessen Geburtstag, dem 24. Februar, der Angriffskrieg, der in Russland "Spezialoperation" heißen muss, "zufällig" begonnen habe. Uschakow, der "nie eine Schlacht verloren" habe, habe seinerzeit von "reinigenden Gewittern" gesprochen. So werde es auch diesmal sein. Direkt nach Putins Rede seien die Zuschauer "massenhaft" abgewandert, schrieb die "Nowaja Gaseta". Online-Portale behaupteten, Studenten und öffentlich Bedienstete seien gedrängt worden, an der Propaganda-Show teilzunehmen.