"Es gibt ein Vakuum": Expertenrat soll Haus der Kunst fit machen

"Großes strukturelles Problem" hat überrascht

Minister Bernd Sibler hat im November einen dreiköpfigen, ehrenamtlichen Expertenrat berufen, der übergangsweise für künstlerisches Profil sorgen soll. Vor allem aber soll eine fünfköpfige Findungskommission möglichst schnell nach einem neuen Chef suchen. Bernd Sibler: "Jetzt müssen wir die technischen Dinge lösen, im finanziellen Bereich, im personellen Bereich, dann werden wir im nächsten Schritt, oder parallel dazu, die künstlerische Leitung finden müssen, und mit ihr die Dinge besprechen und dann schauen, was finanziell alles möglich sein wird." Es ist alles noch viel schlimmer, ließe sich die gestrige Pressekonferenz zusammenfassen. Dem Haus der Kunst fehlt eine zeitgemäße EDV, vor allem aber klare Perspektiven. Geschäftsführer Bernhard Spies verweist ironisch darauf, dass Bayern neben Hessen für sein vorbildliches "E-Government" doch überall gelobt werde - das gelte allerdings nicht für das Haus der Kunst, wo es außer Office-Programmen wenig elektronische Kompetenz gab: "Das wir hier ein großes strukturelles Problem haben, hat mich wirklich überrascht, und dass wir ein Dreiviertel Jahr gebraucht haben, um den Jahresabschluss 2017 zu machen, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Also, ich wäre ganz gerne mit der Umstrukturierung des Hauses schon weiter. Ich sage auch immer, wir sind nicht dazu da, um zu verwalten, wir sollen Kunst zeigen, aber das geht eben nur, wenn die Voraussetzungen stimmen."

"Man kann ja hoffen"

Bice Curiger von der Vincent-van-Gogh-Stiftung im südfranzösischen Arles leitet den Expertenrat und kündigte an, das derzeit führungslose Haus der Kunst mit Rat und Tat zu unterstützen: "Es ist klar, es gibt keine künstlerische Leitung, es gibt ein Vakuum. Da haben wir dann einfach mit dem Kuratorenteam Gespräche geführt und angeboten, als Ansprechpartner in Aktion zu treten." Bis 2020 soll das Ausstellungsprogramm gesichert sein. Ob sich viele renommierte Interessenten melden, um das Haus der Kunst zu leiten, ist fraglich. Es hat nicht nur eine desaströs schlechte Presse, sondern ist auch schwer sanierungsbedürftig und niemand weiß derzeit, ob es auf Jahre hinaus ganz oder teilweise geschlossen sein wird: "Man kann ja hoffen und sagen, es gibt nur eine Teilschließung und nicht eine Ganzschließung, dann sieht es schon viel positiver aus. Es kommt immer darauf an, was entwickelt die Person für Ideen, wie man auf so eine Situation reagiert."