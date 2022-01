Es geht um die Schokolade: Bamberger Kurzfilmtage eröffnen

Die 32. Bamberger Kurzfilmtage werden heute Abend um 20.30 Uhr im Odeon-Kino eröffnet. Wie die Veranstalter mitteilen, übernimmt in diesem Jahr der fränkische Kabarettist und Schauspieler Matthias Egersdörfer die künstlerische Patenschaft.

Bamberger Kurzfilmtage als Hybridveranstaltung

Zum ersten Mal werden die Kurzfilmtage online und in den Kinos stattfinden, so die Vorsitzende der Bamberger Kurzfilmtage, Mariya Zoryk. Im Zentrum des Festivals steht wie jedes Jahr die Verleihung des Filmpreises "Bamberger Zentaur", der am 29. Januar in den Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Animations- und Experimentalfilm, Kinderfilm und Regionalfilm vergeben wird.

Außerdem besuchen bekannte deutsche Kurzfilmmacher wie die "Kölner Gruppe" das Festival und präsentieren ihr eigens kuratiertes Programm. Gastbeiträge präsentiert darüber hinaus das "Internationale Trickfilm Festival Stuttgart" mit einem Schwerpunkt auf queerem Kino und Animationen für Kinder. Bis zum 30. Januar wird das gesamte Programm in den Bamberger Kinos gezeigt, während online nur das Wettbewerbsprogramm zur Verfügung steht. In der zweiten Woche (31. Januar bis 6. Februar) wird das Festival ausschließlich online auf der Website der Bamberger Kurzfilmtage übertragen.

100 Filme in zwei Wochen

Bis zum 6. Februar laufen beim Kurzfilmfestival die neuesten Kurzfilme aus dem deutschsprachigen Raum sowie von etablierten internationalen und deutschen Festivals. An 14 Tagen werden bei den Bamberger Kurzfilmtagen 100 Kurzfilme auf den Leinwänden des Bamberger Lichtspielkinos und der Kultur-Fabrik sowie online gezeigt.