"Es flossen Tränen": So aufgeregt ist die Debatte um Winnetou

Der rheinland-pfälzische AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Paul kramte offenbar in seinem privaten Fotoalbum und stellte sich per Twitter demonstrativ an die Seite "aller kleine Apachen", garniert mit einem Bild von Kindern mit Federschmuck. Der Sommer hat seine Kulturdebatte, und was für eine: Im Sekundentakt tauschen Karl-May-Fans und -Kritiker im Netz ihre höchst gegensätzlichen Ansichten aus.

Die BILD-Zeitung hält das Thema offenkundig für populistisch genug, damit aufzumachen. Grund für den Wirbel: Der Ravensburger Verlag zog vier Merchandising-Produkte zum Film "Der Junge Häuptling Winnetou" zurück, darunter zwei Bücher, ein Puzzle und einen Sticker-Katalog, weil die Produkte im Netz als "rassistisch" kritisiert worden waren. Es gehe dabei um politisch fragwürdige "kulturelle Aneignung", wonach Weiße unzulässiger Weise die Traditionen der amerikanischen Ureinwohner für Unterhaltungszwecke ausbeuteten.

Bad Segeberg unter Druck

Im Zuge der Winnetou-Debatte stehen auch die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg in der Kritik. Sie werden auf Twitter "zutiefst kolonial" genannt, es gehe dort in dieser Saison im Stück "Der Ölprinz" um die "genozidale Eroberung der nordamerikanischen Frontier", so der Heidelberger Kolonial- und Afrika-Experte Jürgen Zimmerer in einem Kommentar.

"Es gibt Studien, die zeigen, dass diese stereotypischen Darstellungen einen schädigenden Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung indigener Kinder haben", so Carmen Kwasny von der Native American Association of Germany, einer Interessenvertretung von Abkömmlingen der amerikanischen Ureinwohner, gegenüber dem "Hamburger Abendblatt": "Viele haben Internetzugang und sehen so, wie sie stereotypisch reduziert werden. Darüber hinaus besteht ein großes Problem, das durch die Sexualisierung indigener Frauen hervorgerufen wird."

Sie persönlich versuche, über "Stereotypen, Klischees und Fettnäpfchen aufzuklären, damit ein besserer Austausch stattfinden" könne, so Kwasny. Eine Vertreterin der Karl-May-Spiele verwies darauf, dass dort "keine echte indianische Kultur" gezeigt werde: "Wir spielen die Abenteuer aus Karl Mays Traumwelt - einem Wilden Westen, den es in dieser Form nie gegeben hat."

Wollen die Deutschen in die "Opferrolle" schlüpfen?

Der Berliner Autor Jens Balzer hatte bereits unmittelbar vor der aktuellen Karl-May-Debatte in einem Essay für das Schweizer Online-Portal "Republik" darauf hingewiesen, dass die Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg eine große Sehnsucht nach einer "naturnahen", von allen "entfremdenden Tendenzen der modernen Zivilisation noch völlig unbeeinflussten" Kultur gehabt hätten, was die Popularität von Karl May erkläre.