"Es ersetzt shoppen und Kino": Warum Russen trinken und lesen

Seit drei Jahren haben die Russen nicht mehr soviel Alkohol getrunken wie derzeit, meldet das Nachrichtenportal "News" unter Berufung auf aktuelle Verkaufszahlen und den Experten Wadim Drobiz. Und das will was heißen, denn in der Corona-Pandemie nahm der Schnapskonsum ohnehin bereits drastisch zu. Im ersten Halbjahr 2022 gingen 549 Millionen Liter harte Getränke über den Ladentisch, was einem Zuwachs von gut acht Prozent entspricht. Wodka, das russische Nationalgetränk, liegt dabei nur im Durchschnitt. Rasant nach oben geht es dagegen für Liköre, die doppelt so oft verkauft wurden, und Alkopops, die ebenfalls massiv zulegten. Weine dagegen fanden nicht mehr Abnehmer, vor allem nicht die teuren Sorten und Fruchtweine, die durch die Sanktionen rar geworden sind.

Russen können nicht mehr im Ausland trinken

Alkohol soll inzwischen zwanzig Prozent der Lebensmittelrechnungen ausmachen und damit mehr als Süßigkeiten und Milch, die sonst weit vorn liegen. Markt-Experte Drobiz hat eine interessante Erklärung für die Entwicklungen: Vor 2020 seien die Russen gewohnt gewesen, Unmengen von Alkohol bei Auslandsaufenthalten, also vor allem im Urlaub, zu konsumieren. Durch die Pandemie und die damit verbundenen Reisebeschränkungen habe sich die Mittelschicht auf das Trinken daheim verlegt, was zu einer Steigerung der Importe um bis zu 25 Prozent geführt habe. Jetzt, wo die Sanktionen die Einfuhr erschwerten oder unmöglich machten, gebe es die entsprechenden Marktkorrekturen.

Psychiater: "Menschen werden am Abend traurig, traurig"

Alkohol "optimiere den Geisteszustand", so Psychiater Alexander Schurow, und sei in Russland das "bekannteste Antidepressivum": "Durch Alkohol wird jemand beruhigt. Leichte Getränke – wie ein Glas Wein vor dem Schlafengehen – entspannen, bauen Stress ab. Tagsüber sind die Menschen von der Arbeit abgelenkt, und abends, wenn sie nach Hause kommen, werden sie traurig, traurig. Da Alkohol in unserem Land relativ günstig und in fast jedem Geschäft erhältlich ist, ist es viel einfacher, eine Flasche zu kaufen, als zu einem Psychiater oder Psychotherapeuten zu gehen." Dazu kommt allerdings, dass auch Antidepressiva derzeit massenweise konsumiert werden.

Andrei Stas vom Marktforschungsinstitut SMG Consulting verwies gegenüber "News" darauf, dass mangels westlicher Marken das Shoppen uninteressant geworden sei, ebenso wie das zensierte Netz und die ohne amerikanischen Nachschub leerstehenden Filmtheater: "Der wichtigste Grund [für den Alkohol-Hype] ist die Notwendigkeit, die Freizeit zu füllen. Es muss etwas getan werden, um die Einkaufszentren, die Kinos und Netflix zu ersetzen. Und das bedeutet mehr Treffen und Feste. Aber auch in anderen Kategorien sind Nachfrageveränderungen zu erkennen. Zum Beispiel wächst jetzt der Verkauf von Büchern." Der Absatz vor allem von Psycho-Ratgebern und Kinderbüchern sei um 75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.

Jugendbuch über lesbische Beziehung ganz vorn

Vor allem junge Menschen sind nach Auskunft von Fachleuten in Russland derzeit die am meisten lesende Altersgruppe, die Teenager-Literatur hat die höchsten Wachstumsraten, wohl auch deshalb, weil Kino und Netz, wie erwähnt, durch Zensur und Sanktionen unattraktiv geworden sind. Dabei verwundert, dass die Jugend die für sie geschriebenen Geschichten in aller erster Linie auf Papier liest, E-Books werden kaum nachgefragt.

Zu den Bestsellern gehören dem Wirtschaftsblatt "Kommersant" zufolge die achtbändige Manga-Reihe "Die offizielle Segnung des Himmels" der chinesischen Fantasy-Autorin Mo Xiang Tong Xiu, Arbeiten des Comic-Autors Fjodor Nechitailo und ganz vorn eine hoch umstrittene "Pionierlager"-Story über eine lesbische Beziehung zwischen einer Jugendlichen und ihrer Leiterin von Katerina Silwanowa und Elena Malisowa. Das Buch darf merkwürdiger Weise (noch) trotz der scharfen Gesetze gegen "homosexuelle Propaganda" für Leser ab 18 Jahren verkauft werden. Allerdings haben Politiker schon eine baldige "Überprüfung" des Inhalts angekündigt.

In der Ukraine übrigens ist der Buchmarkt total eingebrochen: Verleger Viktor Kruglow aus Charkiw berichtete von dramatisch weniger Absatz und klagte, dass die Arbeit zeitweise im Luftschutzkeller stattfinden müsse. Gleichwohl würden neue Schulbücher vorbereitet, derzeit für die 5. Klassen.