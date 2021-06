Es endet mit Knochenteilen: "Die Physiker" in Eggenfelden

Sie hätten es sich leichter machen können am Theater an der Rott: Statt dem Freilicht-Publikum einen Boulevardschwank, eine Kammeroperette oder eine Shakespeare-Komödie anzubieten, stand auf dem Vorhang die berühmte Formel E = mc² von Albert Einstein, um auf Friedrich Dürrenmatts Weltuntergangs-Farce "Die Physiker" einzustimmen. Schwere Kost an einem gar nicht so lauen, sondern eher warmen Sommerabend, an dem die Mücken unermüdlich über den Zuschauern tanzten. Und wer hat als Schüler nicht dieses aus heutiger Sicht etwas spröde und betuliche Stück als Lektüre ertragen müssen? So gesehen mag der eine oder andere Theatergast wohl auch mit schlechten Erinnerungen auf die Eggenfeldener Theaterwiese gekommen sein. Aber nachdem es hier acht Monate keine Premiere gab, war die Neugier natürlich stärker.

Die Psychiatrie-Station ist richtig schick

Regisseurin Elke Schwab lässt gleich zu Beginn einen Kripo-BMW vorfahren, das aufgesetzte Blaulicht sorgt für Spannung, eine Frauenleiche liegt in der Irrenanstalt, der schmucke Jung-Kommissar (Markus Schiefer) und sein Assistent (Christoph Dirmhirn) steigen aus und ermitteln, und Dürrenmatt-Kenner wissen natürlich: Eine zweite Leiche kommt bald dazu, festgenommen wird aber niemand, obwohl die Täter allesamt bekannt und greifbar sind - aber eben als Patienten in der Nervenklinik, alter Bauteil. Bühnenbildner Gerrit von Mettingen hat dabei gar keinen bröckelnden Stuck oder welke Fensterläden angedeutet, ganz im Gegenteil: Seine Psychiatrie-Station ist richtig schick, was etwas im Gegensatz zur Handlung steht. Gelbe Neonröhren sorgen für vergleichsweise mildes Licht, die Glas-Schiebetür im Hintergrund ist zwar immer abgeschlossen, aber recht freundlich anzusehen, und die drei Zellen sind offenkundig ausgepolstert, wirken jedoch wohnlich - soweit das an deren Türen auszumachen ist.