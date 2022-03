Erziehung und Therapie: Puppen sind mehr als nur Spielzeug

Puppen mit zarten Porzellanköpfchen, Puppen aus Pappmaschee und Puppenstuben mit Wandteppichen: Das Coburger Puppenmuseum ist vollgepackt mit geschichtlichen Zeitzeugen. Seit inzwischen 35 Jahren lädt das Museum kleine und große Besucherinnen und Besucher ein. Zum diesjährigen Jubiläum ist eine Sonderausstellung zu sehen. Dabei erfahren die Museumsgäste, dass Puppen nicht nur reines Spielzeug waren.

Modepuppen für Kinder: "Es war Erziehungsunterricht"

Modepuppen mit Köpfen aus feinem Porzellan und aufgemalten ernsten Gesichtern waren anfangs für Mädchen aus wohlhabenden Familien gedacht und hatten einen völlig anderen Zweck als heute. Puppen wurden als Lehrmittel verwendet, Mädchen wurde mithilfe von Modepuppen beigebracht, wie man sich zum Beispiel als Dame einkleidet. "Da ging es nicht ums Spiel, da ging es darum, die Kleidungsregeln zu lernen: Was zog man zu welchem Anlass an. Es war im Prinzip ein Erziehungsunterricht", sagt Museumsleiterin Christine Spiller.

Nach den Modepuppen folgen zeitlich um 1900 die ersten Charakterpuppen, die echten Kindern nachempfunden sind. Manch ein Künstler übertrieb es gar mit den ausdrucksstarken Gesichtszügen, bestes Beispiel dafür ist eine handtellergroße Puppe mit dem vielsagenden Namen "kleiner Schreihals".

Puppenbesuch im Altenheim

Im Puppenmuseum geht es aber um viel mehr als nur ums Ausstellen und die Entwicklung von Puppen im Laufe der Jahre. Und ohnehin sind Puppen nicht nur für Kinder interessant. Spiller nimmt Puppen häufig mit in Pflege- und Altenheime. "Es ist ganz toll, welche Fähigkeiten da wieder zum Vorschein kommen. Da werden Kinderlieder gesungen, Kinderreime aufgesagt und der Schnuller ins Mündchen gesteckt." Die Ergotherapeuten, die solche Aktionen begleiten, würden oft Fähigkeiten feststellen, die die Senioren schon lange nicht mehr gezeigt hätten. "Das ist schon beeindruckend", findet Spiller.

Bis zu 7.000 Besucher zählt das Puppenmuseum in Coburg

Gegründet hat das Puppenmuseum in Coburg das Sammler-Ehepaar Hans und Carin Lossnitzer. Die beiden wollten ihre rund 1.000 Puppen der Öffentlichkeit zugänglich machen. Seit 2007 ist das Museum in städtischer Hand, inzwischen zählt es bis zu 7.000 Besucher pro Jahr. Nun feiert das Puppenmuseum in Coburg sein 35-jähriges Jubiläum mit einer Sonderausstellung.

Und so sitzen im Puppenmuseum bis Ende Mai unter anderem eine kleine Inderin neben einer ebenso großen Peruanerin mit einem Lama. Die große Welt der kleinen Puppen ist zu Gast in Coburg, der passende Titel der Sonderausstellung: "Kinder aus aller Welt"