"Erzengel Michael": Schauspieler Heino Hallhuber gestorben

Bereits mit neuen Jahren erhielt der 1927 in München geborene Karlheinz "Heino" Hallhuber Ballettunterricht und wechselte später als Eleve an das Bayerische Staatsballett, wo er ab 1949 in Solo-Rollen besetzt wurde. 1957 war er Mitglied einer französischen Tanz-Truppe, mit der er in den USA und Kuba auf Tour ging. In seiner Karriere tanzte Heino Hallhuber einige herausragende Solisten-Rollen, darunter den Othello oder den Tybalt in "Romeo und Julia". Beispielhaft war nach Angaben des Staatsballetts sein Porträt der Titelfigur in der "Josephslegende".

Nach seiner aktiven Zeit als Tänzer, Mitte der siebziger Jahre, war er auch als Choreograph tätig und arbeitete mit vielen bekannten Regisseuren zusammen, so zum Beispiel am Münchner Residenztheater mit Ingmar Bergman. Für diesen berühmten Regisseur choreographierte Hallhuber auch die Tanzeinlagen im Filmdrama "Das Schlangenei" (1977), das im Berlin der Weimarer Republik spielt. Es folgten mehrere kleine Film- und Fernsehrollen.

Besetzte man ihn zunächst überwiegend als Tänzer, stand Hallhuber ab Mitte der sechziger Jahre überwiegend in Sprechrollen vor der Kamera. Seine bekannteste Figur spielte er auf der Bühne des Residenztheaters: In ungefähr 900 Vorstellungen verkörperte er den Erzengel Michael in dem bayerischen Volksstück "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" in der Fassung von Kurt Wilhelm.

Heino Hallhuber ist am Sonntag, den 14. März 2021, im Alter von 93 Jahren verstorben.